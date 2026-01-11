زراعة الأغوار الشمالية تدعو لإجراءات وقائية لحماية المحاصيل قبيل المنخفض

12:01 م

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية، المزارعين في اللواء إلى ضرورة الاستعداد للمنخفض الجوي المتوقع غدا الاثنين، واتخاذ جملة من الإرشادات والإجراءات الوقائية الكفيلة بحماية المحاصيل الزراعية وضمان سلامتها. اضافة اعلان





وقال مدير زراعة الأغوار الشمالية المهندس محمد النعيم، إن على المزارعين تفقد البيوت البلاستيكية والتأكد من متانة هياكلها وشدّ الأغطية بإحكام لمنع تطايرها بفعل الرياح، إلى جانب تأمين فتحات التهوية وإغلاق الجوانب المكشوفة للحد من دخول الهواء البارد الذي قد يضر بالنباتات.



وأشار الى ضرورة تجنب الري قبل وخلال هطول الأمطار، لا سيما في الأراضي الثقيلة، لتفادي تشبع التربة بالمياه وتضرر الجذور، إضافة إلى رفع الأشتال الحساسة وتغطيتها داخل الأنفاق أو باستخدام الأغطية الزراعية الخفيفة لحمايتها من البرودة والرياح.



وبين أهمية تنظيف قنوات تصريف المياه حول البيوت البلاستيكية والحقول المكشوفة لضمان انسياب المياه وعدم تجمعها، داعياً إلى استخدام الأسمدة الورقية الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم لتعزيز قدرة النباتات على تحمل الظروف الجوية الصعبة.



ولفت إلى ضرورة مراقبة ظهور الأمراض الفطرية التي قد تنشط بعد المنخفض، لا سيما البياض الزغبي واللفحة واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة عند الحاجة، إلى جانب متابعة نشرات الطقس بشكل مستمر والتواصل مع المرشدين الزراعيين في المديرية لأي استشارة فنية طارئة.

