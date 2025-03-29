زراعة الأغوار الشمالية تدعو متضرري الصقيع لاستكمال وثائقهم

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية، المزارعين المتضررين من آثار موجة الصقيع الأخيرة، والذين جرى الكشف على مزارعهم، إلى مراجعتها لغاية استكمال الوثائق المطلوبة.

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وقال مدير الزراعة المهندس محمد النعيم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه يتوجب على المزارعين الذين يوجد لديهم نقص في وثائق معاملات الكشف عن أضرار الصقيع الذي أنهته لجان مختصة، تزويد المديرية بالنواقص المطلوبة، إذ سيكون آخر موعد لتسلمها يوم الاثنين الموافق السابع من نيسان المقبل.