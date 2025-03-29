زراعة الأغوار الشمالية تدعو متضرري الصقيع لاستكمال وثائقهم

وقال مدير الزراعة المهندس محمد النعيم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه يتوجب على المزارعين الذين يوجد لديهم نقص في وثائق معاملات الكشف عن أضرار الصقيع الذي أنهته لجان مختصة، تزويد المديرية بالنواقص المطلوبة، إذ سيكون آخر موعد لتسلمها يوم الاثنين الموافق السابع من نيسان المقبل.
وأكد أن أية معاملة للمزارعين الذين تضررت محاصيلهم لن يجري رفعها إلى صندوق المخاطر الزراعية لغاية صرف التعويضات في حال عدم اكتمالها .
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