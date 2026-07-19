زراعة الأغوار الشمالية تدعو مربي الثروة السمكية للالتزام بالإرشادات الوقائية خلال الصيف

وقال مدير الزراعة الدكتور المهندس محمد النعيم، إن ارتفاع درجات الحرارة يستدعي تكثيف إجراءات المتابعة اليومية للأحواض السمكية، والمحافظة على جودة المياه ومراقبة مستوى الأكسجين الذائب بشكل مستمر، لا سيما خلال ساعات الصباح الباكر، مع ضرورة تجديد المياه أو زيادة التهوية عند انخفاض نسبة الأكسجين.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي
-
الإسكان تمدد إعفاء 50 % من القيمة الإدارية للمباني المأهولة حتى نهاية العام
-
وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم يعكس نجاح الحكومة في تعزيز المعروض
-
اربد: أمسية أدبية وقراءات في القصة القصيرة
-
اختتام مشروع ياباني لتعزيز الخدمات الصحية للنساء والفتيات بمحافظات الجنوب
-
هام من التنفيذ القضائي لجميع الأردنيين
-
اعتداء جديد يعطل إنارة طريق البحر الميت – العدسية
-
"بورصة عمّان" تعمم لتزويدها بالبيانات المالية نصف السنوية قبل نهاية تموز