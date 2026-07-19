زراعة الأغوار الشمالية تدعو مربي الثروة السمكية للالتزام بالإرشادات الوقائية خلال الصيف

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية، مربي الثروة السمكية إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الفنية والوقائية للحفاظ على صحة الأسماك والحد من الفاقد، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وما يرافقها من تحديات تؤثر على جودة المياه والإنتاج السمكي.

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