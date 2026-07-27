زراعة الأغوار الشمالية تدعو مربي النحل إلى اتباع الإرشادات خلال موجة الحر

وقال مدير الزراعة الدكتور المهندس محمد النعيم، إن الأغوار الشمالية تعتبر من أبرز مناطق المملكة في تربية النحل وإنتاج العسل، بفضل ما تتمتع به من تنوع نباتي وبيئة مناسبة لهذا النشاط، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بالحفاظ على صحة الطوائف خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
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