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زراعة الأغوار الشمالية تدعو مربي النحل إلى اتباع الإرشادات خلال موجة الحر

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الإثنين، 27-07-2026 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية مربي النحل إلى اتباع الإرشادات اللازمة للحفاظ على سلامة خلايا النحل والحد من تأثيرات موجة الحر الحالية، بما يسهم في تعزيز إنتاجية المناحل واستدامة هذا القطاع الحيوي.

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وقال مدير الزراعة الدكتور المهندس محمد النعيم، إن الأغوار الشمالية تعتبر من أبرز مناطق المملكة في تربية النحل وإنتاج العسل، بفضل ما تتمتع به من تنوع نباتي وبيئة مناسبة لهذا النشاط، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بالحفاظ على صحة الطوائف خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

 

وأضاف إن المديرية توصي مربي النحل بتوفير مصدر دائم للمياه النظيفة بالقرب من الخلايا وتأمين التظليل والتهوية المناسبة للحد من الإجهاد الحراري، إلى جانب تجنب فتح الخلايا أو نقلها خلال ساعات الظهيرة، وإجراء عمليات الفحص في ساعات الصباح الباكر أو قبيل الغروب.

 

 
 


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