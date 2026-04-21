زراعة الأغوار الشمالية تدق ناقوس الخطر وتدعو لتسييج البرك الزراعية

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية المزارعين إلى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة العامة المتعلقة ببرك الري الزراعية، للحدّ من حالات الغرق التي تشهدها، حفاظا على سلامة المواطنين.

اضافة اعلان



وقال مدير زراعة الأغوار الشمالية، محمد النعيم، إن تسييج البرك الزراعية أصبح وفق التعليمات الأخيرة الصادرة عن وزارة الزراعة من المتطلبات الأساسية لإصدار شهادة الحيازة الزراعية، التي تمثل الأساس لمختلف المعاملات والكتب الرسمية والخدمات التي يحتاجها المزارعون، ما يستدعي منهم الالتزام بهذه الإجراءات بشكل كامل وفقا للأنظمة.



وأضاف إن المديرية تشدّد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للبرك الزراعية، والتأكد من جاهزيتها وسلامتها، إلى جانب وضع إشارات تحذيرية واضحة حولها، لمنع استخدامها للسباحة أو الاقتراب منها، مشيرا إلى أهمية منع استخدامها لأي أغراض غير زراعية.



وأشار النعيم إلى أهمية تركيب بوابات مناسبة للبرك الزراعية للحدّ من الدخول العشوائي إليها، وتفقدها دوريا بما يسهم في تقليل المخاطر المحتملة، لا سيما على فئة الأطفال.



وأكّد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز معايير السلامة العامة، وحماية المزارعين والمواطنين والأطفال من حوادث الغرق، وضمان الالتزام بالتعليمات الناظمة للعمل الزراعي.