زراعة الأغوار الشمالية تدق ناقوس الخطر وتدعو لتسييج البرك الزراعية

الثلاثاء، 21-04-2026 11:31 ص

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية المزارعين إلى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة العامة المتعلقة ببرك الري الزراعية، للحدّ من حالات الغرق التي تشهدها، حفاظا على سلامة المواطنين.

وقال مدير زراعة الأغوار الشمالية، محمد النعيم، إن تسييج البرك الزراعية أصبح وفق التعليمات الأخيرة الصادرة عن وزارة الزراعة من المتطلبات الأساسية لإصدار شهادة الحيازة الزراعية، التي تمثل الأساس لمختلف المعاملات والكتب الرسمية والخدمات التي يحتاجها المزارعون، ما يستدعي منهم الالتزام بهذه الإجراءات بشكل كامل وفقا للأنظمة.


وأضاف إن المديرية تشدّد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للبرك الزراعية، والتأكد من جاهزيتها وسلامتها، إلى جانب وضع إشارات تحذيرية واضحة حولها، لمنع استخدامها للسباحة أو الاقتراب منها، مشيرا إلى أهمية منع استخدامها لأي أغراض غير زراعية.


وأشار النعيم إلى أهمية تركيب بوابات مناسبة للبرك الزراعية للحدّ من الدخول العشوائي إليها، وتفقدها دوريا بما يسهم في تقليل المخاطر المحتملة، لا سيما على فئة الأطفال.


وأكّد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز معايير السلامة العامة، وحماية المزارعين والمواطنين والأطفال من حوادث الغرق، وضمان الالتزام بالتعليمات الناظمة للعمل الزراعي.


ويضم لواء الأغوار الشمالية نحو 500 بركة ري زراعية، فيما برزت مطالبات، أخيرا، بضرورة تطبيق شروط السلامة على البرك المخالفة للحدّ من تكرار حوادث الغرق التي كان آخرها وفاة 3 أطفال في إحدى البرك غير المُسيجة الشهر الماضي.

 
 


تجارة إربد: تمديد تجديد رخص المهن يعزز تنظيم الأنشطة الاقتصادية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تعلن إنشاء كلية للإعلام في مركز الجامعة بالسلط

جيلي تستهدف 6.5 مليون سيارة بحلول 2030 وتقترب من أكبر 5 شركات عالمياً

عربي ودولي كاتس: سلاح حزب الله سيُنزع بوسائل عسكرية ودبلوماسية

جيلي تعمّق شراكتها الاستراتيجية مع NVIDIA لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في السيارات الذكية

الأردن يخطو نحو مرحلة جديدة في الطاقة المتجددة بإدخال أنظمة التخزين

اقتصاد محلي عمّان بالمرتبة الأولى.. المركزي ينشر بيانات الأكثر حصولا على تسهيلات البنوك

أخبار محلية بنك الملابس الخيري يستعد لتنفيذ صالة متنقلة في لواء دير علا ضمن برنامج "ديرتنا"



 
 






