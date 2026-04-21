زراعة الأغوار الشمالية تدق ناقوس الخطر وتدعو لتسييج البرك الزراعية

وقال مدير زراعة الأغوار الشمالية، محمد النعيم، إن تسييج البرك الزراعية أصبح وفق التعليمات الأخيرة الصادرة عن وزارة الزراعة من المتطلبات الأساسية لإصدار شهادة الحيازة الزراعية، التي تمثل الأساس لمختلف المعاملات والكتب الرسمية والخدمات التي يحتاجها المزارعون، ما يستدعي منهم الالتزام بهذه الإجراءات بشكل كامل وفقا للأنظمة.
وأضاف إن المديرية تشدّد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للبرك الزراعية، والتأكد من جاهزيتها وسلامتها، إلى جانب وضع إشارات تحذيرية واضحة حولها، لمنع استخدامها للسباحة أو الاقتراب منها، مشيرا إلى أهمية منع استخدامها لأي أغراض غير زراعية.
وأشار النعيم إلى أهمية تركيب بوابات مناسبة للبرك الزراعية للحدّ من الدخول العشوائي إليها، وتفقدها دوريا بما يسهم في تقليل المخاطر المحتملة، لا سيما على فئة الأطفال.
وأكّد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز معايير السلامة العامة، وحماية المزارعين والمواطنين والأطفال من حوادث الغرق، وضمان الالتزام بالتعليمات الناظمة للعمل الزراعي.
ويضم لواء الأغوار الشمالية نحو 500 بركة ري زراعية، فيما برزت مطالبات، أخيرا، بضرورة تطبيق شروط السلامة على البرك المخالفة للحدّ من تكرار حوادث الغرق التي كان آخرها وفاة 3 أطفال في إحدى البرك غير المُسيجة الشهر الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
البلقاء التطبيقية تعلن إنشاء كلية للإعلام في مركز الجامعة بالسلط
-
الأردن يخطو نحو مرحلة جديدة في الطاقة المتجددة بإدخال أنظمة التخزين
-
بنك الملابس الخيري يستعد لتنفيذ صالة متنقلة في لواء دير علا ضمن برنامج "ديرتنا"
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي في هذه المناطق غداً
-
29 جهة مانحة وممولة لمشروع الناقل الوطني
-
توقع بدء ضخ مياه الناقل الوطني عام 2030
-
الناقل الوطني للمياه يعادل سعة سدود المملكة ويضخ ثلاثة أضعاف "الديسي"
-
الأردن يطلق أضخم مشروع مائي في تاريخه: الناقل الوطني يدخل مرحلة التنفيذ الصيف المقبل