زراعة الأغوار الشمالية تستعرض إنجازاتها للنصف الأول

الوكيل الإخباري- أصدرت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية تقريرا إحصائيا استعرض أبرز إنجازاتها خلال النصف الأول من العام الحالي، متضمنًا مجموعة من الأنشطة والخدمات الزراعية والبيطرية والتنموية في مختلف مناطق اللواء.

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ووفقًا للتقرير، تم إصدار 7 رخص استثمار حرجي، و5 رخص اصطناع، و5 رخص استثمار، إلى جانب إصدار 32 شهادة منشأ، كما بلغ إجمالي التحصينات البيطرية المقدّمة 157475 تحصينًا، شملت المطاعيم ضد الأمراض المعدية وغير المعدية، ومكافحة الطفيليات، بهدف تحصين المواشي من ماعز وأغنام وأبقار.



وفي قطاع الثروة الحيوانية، تم ترخيص مزرعة أسماك زينة، و4 مزارع أسماك، و62 منحلًا، و4 صيدليات بيطرية، إضافة إلى ترخيص مستودع بيطري واحد، إضافة إلى ترقيم الأبقار باستخدام الأرقام التقليدية، والأغنام باستخدام الأرقام الإلكترونية، من خلال 3 لجان ترقيم، و4 جولات متابعة وتحقق من الترقيم الإلكتروني، وتم كذلك إصدار 5 دفاتر أعلاف، والكشف على 250 معاملة صقيع.



وشملت الإنجازات تنفيذ عدد من المدارس الحقلية في مختلف مناطق اللواء، وتنفيذ حملة رش شاملة لمزارع الثروة الحيوانية، وتوزيع منح زراعية بالتعاون مع المنظمة العربية لحماية الطبيعة، استفاد منها عدد من المزارعين، وتضمنت أشجارًا مثمرة، وبركًا زراعية، وشبكات ري، وخلايا نحل.