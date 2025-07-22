زراعة الأغوار الشمالية تستعرض إنجازاتها للنصف الأول

ووفقًا للتقرير، تم إصدار 7 رخص استثمار حرجي، و5 رخص اصطناع، و5 رخص استثمار، إلى جانب إصدار 32 شهادة منشأ، كما بلغ إجمالي التحصينات البيطرية المقدّمة 157475 تحصينًا، شملت المطاعيم ضد الأمراض المعدية وغير المعدية، ومكافحة الطفيليات، بهدف تحصين المواشي من ماعز وأغنام وأبقار.
وفي قطاع الثروة الحيوانية، تم ترخيص مزرعة أسماك زينة، و4 مزارع أسماك، و62 منحلًا، و4 صيدليات بيطرية، إضافة إلى ترخيص مستودع بيطري واحد، إضافة إلى ترقيم الأبقار باستخدام الأرقام التقليدية، والأغنام باستخدام الأرقام الإلكترونية، من خلال 3 لجان ترقيم، و4 جولات متابعة وتحقق من الترقيم الإلكتروني، وتم كذلك إصدار 5 دفاتر أعلاف، والكشف على 250 معاملة صقيع.
وشملت الإنجازات تنفيذ عدد من المدارس الحقلية في مختلف مناطق اللواء، وتنفيذ حملة رش شاملة لمزارع الثروة الحيوانية، وتوزيع منح زراعية بالتعاون مع المنظمة العربية لحماية الطبيعة، استفاد منها عدد من المزارعين، وتضمنت أشجارًا مثمرة، وبركًا زراعية، وشبكات ري، وخلايا نحل.
وأشار التقرير إلى الاتفاق مع المنظمة العربية لحماية الطبيعة على تقديم منح جديدة لمستفيدين إضافيين خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية للجمعيات العاملة في اللواء للوقوف على أنشطتها وخططها.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
بحث تعزيز البيئة التعليمية الآمنة في مدارس مخيم الزعتري
-
الزرقاء تحتضن فعاليات مهرجان "تحت الأضواء"
-
محافظ جرش: خطوات عملية لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة
-
يوم وظيفي في بيرين الخميس
-
لجنة مجلس محافظة المفرق توقف تنفيذ 140 مشروعا
-
العموش: نسعى إلى بناء شراكات مع جميع المعنيين بالقطاع العقاري
-
مؤثرون هنود يزورون البترا ضمن حملة "اكتشف الأردن"