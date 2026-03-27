الجمعة 2026-03-27 04:47 م

زراعة الأغوار الشمالية تستقبل طلبات الحصول على شهادات المنشأ للمحاصيل الحقلية

الجمعة، 27-03-2026 02:52 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية عن بدء استقبال طلبات الحصول على شهادات الإنتاج (شهادات المنشأ) للمحاصيل الحقلية (القمح والشعير) للموسم الزراعي 2025 / 2026 وذلك لغايات التوريد إلى الصوامع.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه يشترط عند تقديم الطلب إرفاق سند تسجيل ومخطط أراضٍ حديثين، وتقديم عقد إيجار مصدق حسب الأصول، في حال كانت الأرض مستأجرة، وتقديم وكالة عدلية أو عقد مزارعة مصدق حسب الأصول في حال لم يكن مقدم الطلب هو المالك، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو تاريخ الخامس والعشرين من نيسان المقبل.

 
 


