زراعة الأغوار الشمالية تطلق حملة لمكافحة آفة دوباس النخيل

وقال مدير زراعة لواء الأغوار الشمالية، المهندس محمد النعيم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، ان الحملة تستمر لمدة 8 أيام، وتشمل تنفيذ عمليات مكافحة لبؤر الإصابة باستخدام مبيدات حشرية متخصصة وطرق علمية حديثة للحد من انتشار الآفة وتقليل أضرارها على أشجار النخيل.
وأضاف إن وزارة الزراعة وفرت جميع مستلزمات تنفيذ الحملة، بما في ذلك المبيدات المتخصصة والكوادر الفنية والآليات اللازمة، بما يضمن الوصول إلى مواقع الإصابة ومعالجتها بكفاءة عالية، للحد من انتشار الآفة وتقليل خسائرها الاقتصادية على مزارعي النخيل.
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