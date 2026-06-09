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زراعة الأغوار الشمالية تطلق حملة لمكافحة آفة دوباس النخيل

زراعة الأغوار الشمالية تطلق حملة لمكافحة آفة دوباس النخيل
زراعة الأغوار الشمالية تطلق حملة لمكافحة آفة دوباس النخيل
 
الثلاثاء، 09-06-2026 12:16 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية حملة لمكافحة آفة دوباس النخيل، بالتعاون مع كوادر مديرية الوقاية والصحة النباتية في وزارة الزراعة، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى حماية القطاع الزراعي والحد من انتشار الآفات الزراعية.

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وقال مدير زراعة لواء الأغوار الشمالية، المهندس محمد النعيم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، ان الحملة تستمر لمدة 8 أيام، وتشمل تنفيذ عمليات مكافحة لبؤر الإصابة باستخدام مبيدات حشرية متخصصة وطرق علمية حديثة للحد من انتشار الآفة وتقليل أضرارها على أشجار النخيل.


وأضاف إن وزارة الزراعة وفرت جميع مستلزمات تنفيذ الحملة، بما في ذلك المبيدات المتخصصة والكوادر الفنية والآليات اللازمة، بما يضمن الوصول إلى مواقع الإصابة ومعالجتها بكفاءة عالية، للحد من انتشار الآفة وتقليل خسائرها الاقتصادية على مزارعي النخيل.

 
 


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