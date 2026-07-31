الجمعة 2026-07-31 08:37 م

زراعة الأغوار الشمالية تكثف إجراءاتها التوعوية للحد من آثار موجة الحر على القطاع الزراعي

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 31-07-2026 06:51 م
الوكيل الإخباري-   أكد مدير زراعة لواء الأغوار الشمالية، الدكتور محمد النعيم، أهمية التزام المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بالإرشادات الزراعية والبيطرية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في الحد من آثارها على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، والحفاظ على استدامة الإنتاج وجودته.اضافة اعلان


وقال النعيم في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن موجة الحر المتوقع استمرارها خلال الأيام المقبلة تتطلب تكثيف الإجراءات الوقائية، داعياً إلى ري الأشجار والمحاصيل الزراعية خلال ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، وتجنب الري وقت الظهيرة، إلى جانب تأجيل عمليات الرش والتسميد الورقي إلى الأوقات المناسبة لتفادي تعرض النباتات للإجهاد الحراري.

وأضاف، أن من الضروري متابعة المحاصيل بشكل مستمر ورصد أي إصابات حشرية أو مرضية والإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، فضلاً عن ترشيد استخدام المياه واعتماد الممارسات الزراعية التي تحافظ على رطوبة التربة وتحد من تأثير درجات الحرارة المرتفعة.
 
 


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