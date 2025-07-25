زراعة الأغوار الشمالية تنفذ جولات إرشادية في مزارع العنب والنخيل

04:16 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739612 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية جولات إرشادية ميدانية في مزارع العنب والنخيل، ضمن جهودها لتجاوز التحديات التي تواجه المزارعين. اضافة اعلان





وقالت المديرية إن الجولات التي نفذها قسما الثروة النباتية والإرشاد الزراعي، تضمنت تقديم الإرشادات الفنية حول الطرق السليمة لمكافحة حشرة التربس في مزارع العنب، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لضمان جودة الإنتاج.



كما شملت الجولات زيارة عدد من مزارع النخيل والحدائق المنزلية، بهدف الكشف عن إصابات سوسة النخيل الحمراء وتوعية أصحابها بطرق المكافحة والوقاية، للحفاظ على استدامة تلك الزراعات والحد من تأثير الآفات الزراعية.



وأشارت المديرية إلى مبادرتها في تركيب مصائد للذباب المنزلي في حظائر الأغنام والأبقار، ضمن جهود الحد من الأثر البيئي وتعزيز ممارسات التربية الصحية للثروة الحيوانية.