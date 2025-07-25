الجمعة 2025-07-25 06:38 م
 

زراعة الأغوار الشمالية تنفذ جولات إرشادية في مزارع العنب والنخيل

عمب
عنب
 
الجمعة، 25-07-2025 04:16 م
الوكيل الإخباري-   نفذت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية جولات إرشادية ميدانية في مزارع العنب والنخيل، ضمن جهودها لتجاوز التحديات التي تواجه المزارعين.اضافة اعلان


وقالت المديرية إن الجولات التي نفذها قسما الثروة النباتية والإرشاد الزراعي، تضمنت تقديم الإرشادات الفنية حول الطرق السليمة لمكافحة حشرة التربس في مزارع العنب، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لضمان جودة الإنتاج.

كما شملت الجولات زيارة عدد من مزارع النخيل والحدائق المنزلية، بهدف الكشف عن إصابات سوسة النخيل الحمراء وتوعية أصحابها بطرق المكافحة والوقاية، للحفاظ على استدامة تلك الزراعات والحد من تأثير الآفات الزراعية.

وأشارت المديرية إلى مبادرتها في تركيب مصائد للذباب المنزلي في حظائر الأغنام والأبقار، ضمن جهود الحد من الأثر البيئي وتعزيز ممارسات التربية الصحية للثروة الحيوانية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية

خاص بالوكيل التربية لـ " الوكيل " : لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتائج التوجيهي

الأونروا: نتلقى رسائل يأس من غزة عن المجاعة

فلسطين ثلث سكان غزة لم يتناولوا وجبة طعام واحدة لأيام

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يعتقل مفتي القدس داخل باحات المسجد الأقصى

علم سوريا

عربي ودولي أميركا وفرنسا وسوريا يصدرون بياناً مشتركاً بعد اجتماع باريس

الجنية الاسترليني

أسواق ومال تراجع طفيف للإسترليني مقابل الدولار واليورو

علم دولة فلسطين

عربي ودولي رئيس الوزراء الإيرلندي يرحب بعزم فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ارشيفية

عربي ودولي أكثر من 100 نائب بريطاني يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية

البرلمان العربي

عربي ودولي البرلمان العربي يرحب باعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين



 
 





الأكثر مشاهدة