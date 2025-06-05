زراعة البادية: الأسنان الأمامية أوضح مؤشر لتحديد عمر الأضحية

الوكيل الإخباري- قالت مديرية زراعة البادية الشمالية الغربية، إن هناك مؤشرات لتحديد عمر الأضحية من الأغنام، مبينة أن أوضح مؤشر لمعرفة عمرها هو أسنانها الأمامية.

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وأوضحت المديرية في بيانها، اليوم الخميس، بأنه في الأيام الأولى بعد الولادة يوجد لدى الخروف 6 أسنان فقط، ثم يكتمل العدد إلى 8 بعد مرور ثلاثة أشهر إلى ستة، وهذه الأسنان تسمى اللبنية، وهي صغيرة الحجم ولونها أبيض ناصع.



وأشارت إلى أنه وبعد مرور سنة من العمر، يبدأ الخروف بتبديل الأسنان الأمامية بأسنان دائمة وكبيرة نسبيًا مبتدئًا من الوسط وتسمى أسنان الثنايا ويكتمل نمو الثنايا من شهرين إلى ثلاثة أشهر حسب صحة الحيوان وغزارة حليب والدته، ويقال له عندها إنه " ثني ".



وبينت المديرية، أنه وبعد مرور سنتين من العمر يبدأ الخروف بتبديل الرباعيات، وهما السِّنَّان اللذَان بعد الثنايا ويكون بذلك قد اكتمل نموه ونضج تمامًا ويقال له "رباع" أو "رباعي"، لافتة إلى أنه وبعد مرور ثلاث سنوات من العمر يبدأ الخروف بتبديل السِّنَّيْن ما بعد الرباعيات، وهنا يكون قد استبدل 6 أسنان، فيقال له: "سداس" أو "أسدسي".