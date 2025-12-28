زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو لاتخاذ إجراءات احترازية خلال المنخفض الجوي

وأكدت المديرية، في بيان اليوم الأحد، أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة حالة الطقس، والتأكد من عدم وجود أي معوقات في مجاري المياه، وفتح القنوات حول المزارع والحظائر لضمان تصريف مياه الأمطار والسيول بشكل آمن.
وأشارت المديرية إلى ضرورة عدم إغلاق البيوت البلاستيكية بشكل كامل، وفتحها جزئيًا من الجهة المقابلة للرياح لتخفيف الضغط على هيكل البيت، خاصة في الفترة الصباحية، ثم إغلاقها مبكرًا في المساء، ما يسهم على التقليل من انتشار الأمراض التي تصيب المحاصيل داخل البيوت نتيجة ارتفاع الرطوبة.
وشددت على ضرورة إبعاد حيازات الثروة الحيوانية عن مناطق تجمع المياه ومجاري السيول والأودية، وإغلاق حظائر المواشي والأبقار وتزويدها بالخلطات العافية، داعية أصحاب المنازل إلى العمل على تدفئة خلايا النحل وإحكام إغلاقها.
وأوضحت المديرية ضرورة تفقد ألواح الزينكو والخشبية في الحظائر وتثبيتها جيدًا لمنع تطايرها، والإبلاغ عن أي أضرار قد تسببها الأشجار الحرجية القريبة من أسلاك الكهرباء، حفاظًا على السلامة العامة.
