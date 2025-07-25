زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو مربي النحل لأخذ الحيطة من موجة الحر

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية مربي النحل لاتباع الإرشادات التوعوية للتعامل مع موجات ارتفاع الحرارة .

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وأكدت المديرية في بيان لها، أنه يتوجب على مربي النحل في ظل الأجواء الحارة العمل على توفير مصدر مياه نظيفة ومتجددة وتكون قريبة من خلايا النحل وعدم تعريض الخلايا لأشعة الشمس المباشرة، إضافة إلى توسيع مداخل الخلايا لزيادة التهوية داخلها .