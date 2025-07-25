الجمعة 2025-07-25 11:09 م
 

زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو مربي النحل لأخذ الحيطة من موجة الحر

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الجمعة، 25-07-2025 11:05 م

الوكيل الإخباري-    دعت مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية مربي النحل لاتباع الإرشادات التوعوية للتعامل مع موجات ارتفاع الحرارة .

اضافة اعلان


وأكدت المديرية في بيان لها، أنه يتوجب على مربي النحل في ظل الأجواء الحارة العمل على توفير مصدر مياه نظيفة ومتجددة وتكون قريبة من خلايا النحل وعدم تعريض الخلايا لأشعة الشمس المباشرة، إضافة إلى توسيع مداخل الخلايا لزيادة التهوية داخلها .


وأوضحت المديرية، أنه يتوجب رش المياه الباردة على أرضية المنحلة والعمل على إزالة البراويز الزائدة عن الحاجة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الزراعة

أخبار محلية زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو مربي النحل لأخذ الحيطة من موجة الحر

دولة الإمارات العربية المتحدة

عربي ودولي الإمارات ترحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

بشار الأسد

عربي ودولي أعلى محكمة بفرنسا تقضي ببطلان مذكرة لاعتقال بشار الأسد

نتنياهو

فلسطين نتنياهو: حماس "تعرقل" اتفاق إطلاق المحتجزين

عجلون

أخبار محلية بلدية عجلون تواصل جهودها حفاظًا على نظافة المواقع السياحية

تطبيقات النقل الذكية

أخبار محلية تراجع أسطول مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 7% إلى نحو 11 ألف مركبة

علم روسيا

عربي ودولي روسيا: إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي في المرحلة النهائية للمفاوضات

صورة أرشيفية للعلم الفلسطيني مع برج إيفل

عربي ودولي فرنسا ترد على منتقدي خطتها للاعتراف بفلسطين



 
 





الأكثر مشاهدة