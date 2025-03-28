زراعة البادية الشمالية الغربية تصدر إرشادات لمكافحة حشرة الزيتون القطنية

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الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة البادية الشمالية الغربية، المزارعين في اللواء لاتباع الإرشادات الزراعية لمكافحة حشرة الزيتون القطنية أو بسيلا الزيتون. اضافة اعلان





وقالت المديرية أن هذه الحشرة تشكل أخطر آفة تصيب أزهار الزيتون، وتنتشر في أوائل فصل الربيع وتسبب خسائر فادحة في المحصول، حيث تتغذى الحشرة على الأزهار، وتفرز كمية كبيرة من الشمع الأبيض تغطي النوارات الزهرية والبراعم الخضرية؛ مما يؤدي إلى جفاف الأزهار وتساقطها، وإعاقة عملية التلقيح، وينعكس سلبا على انخفاض المحصول وذبول وسقوط الأوراق.



ودعت المديرية مزارعي الزيتون إلى وجوب رش الأشجار عند ظهور الحشرات الكاملة وقبل تفتح الأزهار، بالمبيدات الحشرية.

