زراعة البادية الشمالية الغربية تنفذ 32 مشروعًا لتمكين المرأة الريفية في 2025

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية، من خلال شعبة المشاريع والتنمية الريفية وتمكين المرأة، خلال العام الماضي 32 مشروعًا إنتاجيًا، بهدف تمكين المرأة الريفية، وبتمويل من مجلس محافظة المفرق. اضافة اعلان





وقالت مديرة زراعة اللواء، المهندسة عائشة نهار الخزاعلة، إن هذه المشاريع وغيرها التي نفذتها العام الماضي في مختلف القطاعات تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة في دعم المزارعين وتمكين المرأة الريفية، وتعزيز فرص الدخل للأسر الريفية محدودة الدخل، بهدف تمكينهم اقتصاديًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز دور المرأة الريفية في تنمية المجتمع المحلي.



وأضافت أنه، وفي إطار تقديم الدعم لمزارعي اللواء من خلال حفر آبار جمع مياه الأمطار لمواجهة تحدي شح المياه في المملكة، تم تنفيذ حفر 76 بئر جمع مياه، بحجم إجمالي يقدر بـ 2280 مترًا مكعبًا، بدعم مشترك من مجلس محافظة المفرق ووزارة الزراعة.



وبيّنت الخزاعلة أن مشاريع التنمية الريفية وتمكين المرأة شملت قضاء الخالدية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 12 أسرة، شملت 3 أسر بيوت بلاستيكية و9 أسر معامل ألبان، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة في قضاء حوشا 20 أسرة، استفادت 14 أسرة منها من معامل ألبان، و3 أسر من مطابخ إنتاجية، و3 أسر من مشاريع تصنيع غذائي.



وأشارت إلى أن مشاريع الاستصلاح وحفر آبار تجميع المياه شملت تنفيذ 36 بئر ماء، توزعت بواقع 10 آبار لبلدية اللاسلكية، و13 بئرًا لبلدية السرحان، و13 بئرًا لبلدية حوشا، لافتة إلى أن مخصصات الوزارة بلغت 40 بئر جمع مياه موزعة على جميع قرى اللواء، وبنسبة إنجاز بلغت 100%.

