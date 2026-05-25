زراعة الزرقاء تتخذ الإجراءات المناسبة للوقاية من الحرائق في غابات بيرين والعالوك

الوكيل الإخباري- بدأت كوادر مديرية زراعة محافظة الزرقاء، بالتنسيق مع قسم الحراج والمراعي، بتنفيذ أعمال فتح وإنشاء خطوط النار داخل الغابات الحرجية في قضاء بيرين ومنطقة العالوك، وذلك ضمن الخطة الوقائية المتكاملة التي تنفذها المديرية للحد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات خلال فصل الصيف.





وأوضحت مديرة زراعة المحافظة المهندسة ابتهاج الكساسبة، أن عملية فتح خطوط النار تتم وفق أسس فنية دقيقة، حيث تُنفّذ على شكل ممرات أو شرائح عارية من النباتات الجافة والأعشاب، يتم حراثتها وتطهيرها بالكامل، لتشكل حواجز طبيعية تمنع انتشار النيران وامتدادها إلى مساحات أوسع في حال وقوع حريق لا سمح الله.



وأشارت الكساسبة إلى أن هذه الخطوط تُنفّذ في مواقع استراتيجية، لا سيما على أطراف الغابات وفي النطاقات العازلة بين الأراضي الزراعية والمناطق الحرجية، إلى جانب فتح ممرات آمنة تسمح لآليات الإطفاء بالوصول إلى بؤر الحرائق المحتملة بسرعة، خصوصاً في المناطق الجبلية الوعرة التي تشهد كثافة عالية بالأعشاب.



وبيّنت أن الموسم المطري الفائت أدى إلى نمو كثيف للأعشاب الجافة التي تشكل وقوداً سريع الاشتعال في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما يستدعي مضاعفة الجهود الاستباقية عبر إنشاء هذه الخطوط، بالتزامن مع حملات إزالة الأعشاب والحراثة الوقائية التي تنفذها الفرق الميدانية.



وأكدت الكساسبة أن أعمال فتح خطوط النار تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة حرائق الغابات، تنفذها المديرية بالتنسيق الكامل مع مديرية الدفاع المدني وبلدية بيرين الجديدة، حيث تم وضع خارطة عمل محددة تقوم على تقسيم المناطق الحرجية إلى قطاعات وتحديد أولويات التدخل وفقاً لدراسة المخاطر.



وأضافت أن المديرية تعمل على تجهيز آلياتها ونقاط الهايدرنت لتزويد المياه، إلى جانب تفعيل غرف العمليات ورفع جاهزية طوافي الحراج الذين يقومون بدوريات رقابية مكثفة طوال ساعات النهار.



ودعت مديرة الزراعة المواطنين والمتنزهين إلى الالتزام التام بعدم إشعال النيران داخل الغابات أو بالقرب من الأعشاب الجافة، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على الثروة الحرجية، مؤكدة أن أي إهمال في إطفاء النار قد يؤدي إلى حرائق كارثية تهدد الأرواح والممتلكات والبيئة.



وناشدت الكساسبة المزارعين في المناطق المحاذية للغابات بضرورة حراثة أراضيهم والتأكد من إخماد أي حريق داخل مزارعهم بشكل كامل، للحد من احتمالية امتداد النيران إلى الغابات. كما دعت الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق أو اعتداء على الغابات عبر الاتصال بقسم الحراج في المديرية.



يُذكر أن غابات قضاء بيرين والعالوك تمثل متنفساً طبيعياً مهماً لأهالي محافظة الزرقاء، وتولي مديرية الزراعة اهتماماً خاصاً بحمايتها من الحرائق التي تتصدر قائمة المخاطر التي تهدد الغطاء النباتي في المملكة خلال فصل الصيف.



وفي السياق ذاته، طالب عدد من المهتمين بالشأن البيئي بضرورة فتح طرق زراعية حتى لو كانت ترابية لتكون دائمة في فصل المساحات الشاسعة من الغابات، وحتى تمكّن آليات الدفاع المدني من الوصول إلى مناطق الحرائق في أسرع وقت.



كما دعوا إلى ضرورة زيادة عدد كوادر مراقبي الحراج، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المراقبة، وإيجاد نقطة دفاع مدني ثابتة في غابات العالوك على الأقل في فترة الصيف وأيام العطل ونهاية الأسبوع.





