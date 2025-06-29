"زراعة الزرقاء": لا أضرار في غابات العالوك جراء حريق الأعشاب

وأوضح الخالدي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحريق اقتصر على الأعشاب الجافة فقط، ولم يلحق أي ضرر بالأشجار أو بالغابة بشكل عام، مشيرا إلى أن كوادر الحراج التابعة للمديرية تعاملت مع الحريق بسرعة وكفاءة، وتمكنت من إخماده دون تسجيل أي خسائر.
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