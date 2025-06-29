"زراعة الزرقاء": لا أضرار في غابات العالوك جراء حريق الأعشاب

الوكيل الإخباري- أكد مدير زراعة الزرقاء، المهندس حسين الخالدي، أن الحريق الذي اندلع اليوم الأحد، في المنطقة الواقعة بين جبال العالوك والكمشة، لم يسفر عن أي أضرار في غابات العالوك.

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