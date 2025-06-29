الأحد 2025-06-29 06:03 م
 

"زراعة الزرقاء": لا أضرار في غابات العالوك جراء حريق الأعشاب

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الأحد، 29-06-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري-    أكد مدير زراعة الزرقاء، المهندس حسين الخالدي، أن الحريق الذي اندلع اليوم الأحد، في المنطقة الواقعة بين جبال العالوك والكمشة، لم يسفر عن أي أضرار في غابات العالوك.

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وأوضح الخالدي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحريق اقتصر على الأعشاب الجافة فقط، ولم يلحق أي ضرر بالأشجار أو بالغابة بشكل عام، مشيرا إلى أن كوادر الحراج التابعة للمديرية تعاملت مع الحريق بسرعة وكفاءة، وتمكنت من إخماده دون تسجيل أي خسائر.

 
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