الأربعاء 2026-01-14 01:09 م

زراعة السلط: تجهيز الأرض قبل الهطول المطري ساهم بعدم انجراف التربة والفيضانات

تعبيرية
 
الأربعاء، 14-01-2026 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير مديرية زراعة السلط المهندس قيس أبو عميرة، إن قيام المزارعين بحراثة أراضيهم المزروعة بالأشجار قبل بدء المنخفض ساهم بدرجة كبيرة في استيعاب أكبر كمية من الأمطار والحد من فيضانها وثبات التربة، إضافة إلى زيادة المخزون الجوفي.

 وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كمية الأمطار ستساهم في نجاح الزراعات الصيفية والحقلية والمحاصيل والزراعات البعلية، مشيرا إلى أن نسبة الأمطار التي هطلت على مدينة السلط بلغت 321 ملم، أي ما يعادل 62 بالمئة من المعدل المطري العام لغاية اللحظة.


وبين أن محافظة البلقاء تتميز بمساحات كبيرة من الأشجار الحرجية والغابات وأشجار الزيتون، حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون نحو 110 آلاف دونم، وأن كمية الأمطار التي هطلت تبشر بموسم جيد، خاصة مع تدني نسبة الأمطار في المواسم السابقة.


وأكد أبو عميرة أن تدني درجات الحرارة له أثر إيجابي في الحد من الآفات والحشرات الضارة التي تعيش داخل الأشجار وتسبب تلف بعضها، ما يوفر على المزارعين تكلفة المبيدات لمكافحتها.

 
 


