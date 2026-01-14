زراعة السلط: تجهيز الأرض قبل الهطول المطري ساهم بعدم انجراف التربة والفيضانات

وبين أن محافظة البلقاء تتميز بمساحات كبيرة من الأشجار الحرجية والغابات وأشجار الزيتون، حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون نحو 110 آلاف دونم، وأن كمية الأمطار التي هطلت تبشر بموسم جيد، خاصة مع تدني نسبة الأمطار في المواسم السابقة.
وأكد أبو عميرة أن تدني درجات الحرارة له أثر إيجابي في الحد من الآفات والحشرات الضارة التي تعيش داخل الأشجار وتسبب تلف بعضها، ما يوفر على المزارعين تكلفة المبيدات لمكافحتها.
