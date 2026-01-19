الإثنين 2026-01-19 03:34 م

زراعة الطفيلة تدعو المزارعين لحراثة أراضيهم للاستفادة من مياه الأمطار

ي
أرشيفية
 
الإثنين، 19-01-2026 01:50 م

الوكيل الإخباري- دعت مديريات الزراعة في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا المزارعين إلى المباشرة بحراثة أراضيهم، للاستفادة من كميات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية، والتي تجاوز معدلها التراكمي نحو 260 ملم.

اضافة اعلان


وأكدت المديريات أهمية تجهيز الأراضي القابلة لزراعة المحاصيل الحقلية، كالقمح والشعير، وإنشاء المشاريع الشجرية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتخزين الرطوبة في التربة، وإنشاء حفر لجمع مياه الأمطار، وتجهيز الأراضي لمكافحة الآفات وتحسين خصوبتها استعداداً للموسم الزراعي الجديد.


وقال مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس بلال الهلول، إن الأمطار التي هطلت أخيراً أسهمت في خفض درجات الحرارة، والحد من الأضرار التي قد تلحق بالأشجار المثمرة، فضلاً عن توفير كميات مناسبة من المياه لري محاصيل الخضار الشتوية.


وأوضح أن الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية تجاوزت 260 ملم في العديد من المناطق الزراعية، ما يشجع على التوسع في زراعة المحاصيل الحقلية، لاسيما في المناطق الشرقية من المحافظة التي تمتاز بمساحات واسعة مؤهلة لزراعة القمح والشعير.


وأضاف إن هذه الأمطار ستساعد المزارعين على تهيئة أراضيهم للزراعات الشتوية، خاصة الحبوب والأشتال الحرجية والمثمرة، واستخدام الأسمدة العضوية المخمرة لزيادة خصوبة التربة، ورفد المخزون المائي في السدود والآبار.


وأشار إلى أن الأمطار هيأت الظروف الملائمة لإنبات بذور المراعي في المناطق الشرقية من الطفيلة، ما يسهم في توفير مصادر طبيعية للأعلاف والرعي.


ودعا الهلول المزارعين إلى حراثة أراضيهم وحفر الجور الزراعية تمهيداً لزراعتها خلال الشهرين المقبلين، وكذلك مزارعي الزيتون لتوسعة حفر تجميع المياه حول الأشجار.


ولفت إلى أن الأمطار ستسهم في رفع نسبة الرطوبة في التربة، ما يسهل عمليات الزراعة بالقمح والشعير والأشجار المثمرة والحرجية والزراعات الشتوية الأخرى، وسيكون لها مردود إيجابي كبير على نمو النباتات والأشجار الرعوية، بالإضافة إلى رفع مخزون المياه الجوفية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال تركيا.. تراجع ملحوظ في أسعار المنازل

بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

عربي ودولي بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

ل

شؤون برلمانية "المالية النيابية" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالجامعات

ب

أخبار محلية صيادلة يوجّهون إنذارًا عدليًا لمجلس نقابتهم

ق

فيديو منوع متداول: آلة بسيطة لإعداد عصير البطيخ الطازج

ل

أسواق ومال البورصات الأوروبية تتلون بالأحمر بعد تهديدات ترامب

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

فل

فيديو منوع هندي يصبح حديث مواقع التواصل بسبب كثافة شاربه



 






الأكثر مشاهدة