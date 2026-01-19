زراعة الطفيلة تدعو المزارعين لحراثة أراضيهم للاستفادة من مياه الأمطار

الوكيل الإخباري- دعت مديريات الزراعة في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا المزارعين إلى المباشرة بحراثة أراضيهم، للاستفادة من كميات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية، والتي تجاوز معدلها التراكمي نحو 260 ملم.

وأكدت المديريات أهمية تجهيز الأراضي القابلة لزراعة المحاصيل الحقلية، كالقمح والشعير، وإنشاء المشاريع الشجرية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتخزين الرطوبة في التربة، وإنشاء حفر لجمع مياه الأمطار، وتجهيز الأراضي لمكافحة الآفات وتحسين خصوبتها استعداداً للموسم الزراعي الجديد.



وقال مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس بلال الهلول، إن الأمطار التي هطلت أخيراً أسهمت في خفض درجات الحرارة، والحد من الأضرار التي قد تلحق بالأشجار المثمرة، فضلاً عن توفير كميات مناسبة من المياه لري محاصيل الخضار الشتوية.



وأوضح أن الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية تجاوزت 260 ملم في العديد من المناطق الزراعية، ما يشجع على التوسع في زراعة المحاصيل الحقلية، لاسيما في المناطق الشرقية من المحافظة التي تمتاز بمساحات واسعة مؤهلة لزراعة القمح والشعير.



وأضاف إن هذه الأمطار ستساعد المزارعين على تهيئة أراضيهم للزراعات الشتوية، خاصة الحبوب والأشتال الحرجية والمثمرة، واستخدام الأسمدة العضوية المخمرة لزيادة خصوبة التربة، ورفد المخزون المائي في السدود والآبار.



وأشار إلى أن الأمطار هيأت الظروف الملائمة لإنبات بذور المراعي في المناطق الشرقية من الطفيلة، ما يسهم في توفير مصادر طبيعية للأعلاف والرعي.



ودعا الهلول المزارعين إلى حراثة أراضيهم وحفر الجور الزراعية تمهيداً لزراعتها خلال الشهرين المقبلين، وكذلك مزارعي الزيتون لتوسعة حفر تجميع المياه حول الأشجار.