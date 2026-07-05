زراعة الطفيلة تنفذ دورة تدريبية بالواقع الافتراضي لتعزيز كفاءة المرشدين الزراعيين

الوكيل الإخباري- بدأت مديرية زراعة الطفيلة مرحلة جديدة في تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، من خلال تنفيذ سلسلة من المحاضرات والدورات التدريبية التي تعتمد تقنيات الواقع الافتراضي، استهلتها بدورة متخصصة في الزراعة المائية بتقنية الـ(VR).

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وتأتي الدورة ضمن مشروع تعزيز وتوسيع الممارسات الزراعية وبناء قدرات المرشدين الزراعيين، في إطار توجهات وزارة الزراعة لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الزراعي والارتقاء بكفاءة الخدمات الإرشادية.