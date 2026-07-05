زراعة الطفيلة تنفذ دورة تدريبية بالواقع الافتراضي لتعزيز كفاءة المرشدين الزراعيين

وتأتي الدورة ضمن مشروع تعزيز وتوسيع الممارسات الزراعية وبناء قدرات المرشدين الزراعيين، في إطار توجهات وزارة الزراعة لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الزراعي والارتقاء بكفاءة الخدمات الإرشادية.
وشارك في الدورة، التي نظمها قسم الإرشاد الزراعي، مهندسون من مديرية زراعة الطفيلة ومرشدون زراعيون من مديرية زراعة الأغوار الجنوبية، بحضور رئيس قسم الإرشاد الزراعي المهندس هود الهواملة، فيما قدمها الدكتور سامي القضاة والمهندس يزيد القضاة من مديرية الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة.
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