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"زراعة الطيبة" تدعو لتسجيل وتجديد الحيازات الزراعية

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
الأربعاء، 19-02-2025 05:47 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة لواء الطيبة المزارعين من أصحاب الثروة النباتية والحيوانية الى تسجيل حيازاتهم الزراعية أو تجديدها لدى مديرية الزراعة.

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وقال مدير "زراعة الطيبة" المهندس فراس بني عيسى، إن تسجيل الحيازات الزراعية يأتي لضمان صرف تعويضات من صندوق المخاطر الزراعية في حال تعرض المزارع لأية أضرار حماية استثماراتهم وحقوقهم، لافتا إلى أنه لن يتم صرف التعويضات إلا للمزارعين الذين بادروا إلى تسجيل حيازاتهم الزراعية مسبقا.

 
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