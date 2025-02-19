"زراعة الطيبة" تدعو لتسجيل وتجديد الحيازات الزراعية

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الطيبة المزارعين من أصحاب الثروة النباتية والحيوانية الى تسجيل حيازاتهم الزراعية أو تجديدها لدى مديرية الزراعة.

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