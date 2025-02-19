"زراعة الطيبة" تدعو لتسجيل وتجديد الحيازات الزراعية

وقال مدير "زراعة الطيبة" المهندس فراس بني عيسى، إن تسجيل الحيازات الزراعية يأتي لضمان صرف تعويضات من صندوق المخاطر الزراعية في حال تعرض المزارع لأية أضرار حماية استثماراتهم وحقوقهم، لافتا إلى أنه لن يتم صرف التعويضات إلا للمزارعين الذين بادروا إلى تسجيل حيازاتهم الزراعية مسبقا.
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