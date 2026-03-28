زراعة العقبة: الهطولات الأخيرة أسهمت برفد السدود والحفائر بمناطق البادية

زراعة العقبة: الهطولات الأخيرة أسهمت برفد السدود والحفائر وتحسين رطوبة التربة بمناطق البادية
الوكيل الإخباري-   قال مدير مديرية الزراعة في محافظة العقبة المهندس ثائر الرواجفة، إن المحافظة سجلت كميات مطرية جيدة خلال الحالة الجوية الأخيرة، ما أسهم في رفع المعدل التراكمي للأمطار للموسم المطري 2025–2026 في مختلف مناطق المحافظة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الواقع الزراعي والمصادر المائية في المحافظة.

وأوضح ، أن الهطولات المطرية الأخيرة أسهمت في رفد السدود والحفائر بالمياه وتحسين رطوبة التربة في مناطق البادية والزراعات المطرية، ما يشكل دعما مهما للقطاع الزراعي في المحافظة.


وأكد أن تحسن كميات الهطول المطري خلال الفترة الحالية ينعكس إيجابا على نمو المراعي الطبيعية والمحاصيل الزراعية، كما يسهم في توفير مصادر مائية إضافية لمربي الثروة الحيوانية، الأمر الذي يعزز استقرار النشاط الزراعي في مناطق القويرة و الديسة ووادي عربة.


وأضاف، إن هذه المؤشرات تبشر بموسم زراعي جيد في محافظة العقبة، خاصة مع تحسن التخزين المائي في الحفائر والسدود الترابية، مشيرا إلى أن مديرية الزراعة تواصل متابعة الأوضاع الميدانية وتقديم الإرشادات للمزارعين لضمان الاستفادة المثلى من مياه الأمطار.


وبحسب تقرير هطول الأمطار حتى يوم أمس الجمعة، بلغت كمية الأمطار الساقطة في محافظة العقبة 94.8 ملم منذ بداية الموسم المطري، فيما بلغ حجم مياه الأمطار الساقطة نحو 338.9 ألف متر مكعب، حيث سجلت وادي موسى أعلى كمية هطول بلغت 33.1 ملم، تلتها مدينة العقبة بـ16.3 ملم، ثم القويرة بـ11.4 ملم، والفيدان بـ10.6 ملم، وحميمة بـ10.3 ملم، فيما سجلت الراشدية 7.8 ملم ورحمة 3.1 ملم.

 
 


علم قطر في وسط مدينة الدوحة

عربي ودولي قطر تعلن توقيع اتفاقية دفاعية مع أوكرانيا تتضمن تبادل خبرات مواجهة الصواريخ والمسيّرات

مصرع 22 مهاجرا قبالة سواحل اليونان بعدما بقوا ستة أيام في البحر

عربي ودولي مصرع 22 مهاجرا قبالة سواحل اليونان بعدما بقوا ستة أيام في البحر

مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة استمرار الحرب على قطاع غزة

العراق يقرر تمديد إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة

عربي ودولي العراق يقرر تمديد إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة

القوات المسلحة: 22 صاروخاً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية في الأسبوع الرابع من الحرب بالإقليم

أخبار محلية القوات المسلحة: 22 صاروخاً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية في الأسبوع الرابع من الحرب بالإقليم

الحاج محمد مونس عبدالرزاق في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاج محمد مؤنس عبدالرزاق في ذمة الله

محافظة الطفيلة

أخبار محلية مديريات الزراعة في الطفيلة تدعو المزارعين إلى حراثة أراضيهم

للعام السادس عشر على التوالي زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين

أخبار الشركات للعام السادس عشر على التوالي زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين



 






