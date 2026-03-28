زراعة العقبة: الهطولات الأخيرة أسهمت برفد السدود والحفائر بمناطق البادية

وأوضح ، أن الهطولات المطرية الأخيرة أسهمت في رفد السدود والحفائر بالمياه وتحسين رطوبة التربة في مناطق البادية والزراعات المطرية، ما يشكل دعما مهما للقطاع الزراعي في المحافظة.
وأكد أن تحسن كميات الهطول المطري خلال الفترة الحالية ينعكس إيجابا على نمو المراعي الطبيعية والمحاصيل الزراعية، كما يسهم في توفير مصادر مائية إضافية لمربي الثروة الحيوانية، الأمر الذي يعزز استقرار النشاط الزراعي في مناطق القويرة و الديسة ووادي عربة.
وأضاف، إن هذه المؤشرات تبشر بموسم زراعي جيد في محافظة العقبة، خاصة مع تحسن التخزين المائي في الحفائر والسدود الترابية، مشيرا إلى أن مديرية الزراعة تواصل متابعة الأوضاع الميدانية وتقديم الإرشادات للمزارعين لضمان الاستفادة المثلى من مياه الأمطار.
وبحسب تقرير هطول الأمطار حتى يوم أمس الجمعة، بلغت كمية الأمطار الساقطة في محافظة العقبة 94.8 ملم منذ بداية الموسم المطري، فيما بلغ حجم مياه الأمطار الساقطة نحو 338.9 ألف متر مكعب، حيث سجلت وادي موسى أعلى كمية هطول بلغت 33.1 ملم، تلتها مدينة العقبة بـ16.3 ملم، ثم القويرة بـ11.4 ملم، والفيدان بـ10.6 ملم، وحميمة بـ10.3 ملم، فيما سجلت الراشدية 7.8 ملم ورحمة 3.1 ملم.
