زراعة العقبة: الهطولات الأخيرة أسهمت برفد السدود والحفائر بمناطق البادية

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية الزراعة في محافظة العقبة المهندس ثائر الرواجفة، إن المحافظة سجلت كميات مطرية جيدة خلال الحالة الجوية الأخيرة، ما أسهم في رفع المعدل التراكمي للأمطار للموسم المطري 2025–2026 في مختلف مناطق المحافظة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الواقع الزراعي والمصادر المائية في المحافظة.

وأوضح ، أن الهطولات المطرية الأخيرة أسهمت في رفد السدود والحفائر بالمياه وتحسين رطوبة التربة في مناطق البادية والزراعات المطرية، ما يشكل دعما مهما للقطاع الزراعي في المحافظة.



وأكد أن تحسن كميات الهطول المطري خلال الفترة الحالية ينعكس إيجابا على نمو المراعي الطبيعية والمحاصيل الزراعية، كما يسهم في توفير مصادر مائية إضافية لمربي الثروة الحيوانية، الأمر الذي يعزز استقرار النشاط الزراعي في مناطق القويرة و الديسة ووادي عربة.



وأضاف، إن هذه المؤشرات تبشر بموسم زراعي جيد في محافظة العقبة، خاصة مع تحسن التخزين المائي في الحفائر والسدود الترابية، مشيرا إلى أن مديرية الزراعة تواصل متابعة الأوضاع الميدانية وتقديم الإرشادات للمزارعين لضمان الاستفادة المثلى من مياه الأمطار.