زراعة العقبة: برامج ومشاريع تنموية لدعم الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي

الوكيل الإخباري- تواصل مديرية زراعة محافظة العقبة، تنفيذ برامجها ومشاريعها الزراعية والتنموية، والتي تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الفنية والإرشادية والرقابية التي تستهدف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمجتمع المحلي في مختلف مناطق المحافظة.

وأكد مدير مديرية زراعة محافظة العقبة المهندس ثائر الرواجفة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المديرية تعمل وفق رؤية واضحة تستند إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، انسجاماً مع توجيهات الرؤية الملكية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم المجتمعات المحلية.



وأضاف أن المديرية نفذت خلال الفترة الماضية العديد من البرامج الإرشادية والتوعوية للمزارعين، شملت المدارس الحقلية والدورات التدريبية والجولات الميدانية التي هدفت إلى تعريف المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية، خاصة في مجالات أنظمة الري الحديثة والزراعة المائية والبيوت المحمية، لمواجهة تحديات شح المياه والتغيرات المناخية.



وعن قسم الثروة النباتية أشار الرواجفة إلى أن القسم يواصل جهوده في متابعة المزارع والكشف على الأراضي الزراعية وتسجيل الحيازات الزراعية، إلى جانب تنفيذ حملات مكافحة الآفات الزراعية ومراقبة الحشرات الضارة من خلال المصائد الحقلية، بما يسهم في حماية المحاصيل الزراعية ورفع إنتاجيتها.



وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أوضح أن المديرية نفذت حملات تحصين واسعة للماشية وصرفت العلاجات البيطرية اللازمة لمربي الثروة الحيوانية، كما واصلت تنفيذ مشروع الترقيم الإلكتروني للمواشي بهدف تعزيز دقة تسجيل الحيازات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، إضافة إلى الإشراف على فحص بواخر المواشي الواردة إلى المملكة عبر ميناء العقبة.



وبين الرواجفة أن المديرية تولي اهتماماً خاصاً بالمشاريع الزراعية الإنتاجية، حيث تم دعم عدد من الأسر الريفية من خلال توزيع البيوت المحمية الزراعية، بهدف تمكينها اقتصادياً وتوفير مصادر دخل مستدامة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المناطق الريفية.



ولفت إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مشتل حراج العقبة في توفير الغراس الحرجية والمثمرة للمزارعين والمؤسسات، إلى جانب متابعة المناطق الحرجية وتنفيذ حملات التوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار وزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة.



كما أكد أن مختبر الصحة النباتية في العقبة يمثل أحد المشاريع النوعية المهمة، نظراً لدوره في تسريع فحص الإرساليات الزراعية الواردة عبر المنافذ الحدودية وتقليل مدة انتظار النتائج المخبرية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على انسيابية حركة التجارة الزراعية ويحد من تكدس البضائع سريعة التلف.



وأوضح الرواجفة أن المراكز الزراعية الجمركية في العقبة تؤدي دوراً محورياً في حماية الثروة النباتية والحيوانية من خلال تطبيق إجراءات الحجر الزراعي والبيطري على المستوردات والصادرات، مشيراً إلى أن مركز جمرك العقبة يتعامل مع ما يقارب 70 بالمئة من مستوردات المملكة الزراعية، ما يجعله ركناً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي الوطني.