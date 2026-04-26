زراعة العقبة تدعو المزارعين لتأمين البرك الزراعية وتلوح بإجراءات قانونية بحق المخالفين

الأحد، 26-04-2026 01:41 م

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة محافظة العقبة المزارعين وأصحاب المزارع التي تحتوي على برك زراعية إلى الالتزام بالتعليمات و الشروط الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة وتنظيم العمل داخل المزارع، في إطار حرصها على توفير بيئة زراعية آمنة ومستدامة.

وأكد مدير مديرية زراعة محافظة العقبة المهندس ثائر الرواجفة، ضرورة تركيب سياج يحيط بالبركة الزراعية على بعد لا يقل عن مترين من نهاية كتف البركة، على أن يكون السياج من شبك بقلاوة مجلفن بسماكة (2) ملم وبفتحات (5×5 سم) وبارتفاع (2) متر، ومثبت بأربعة صفوف من أسلاك التربيط المجلفنة، إضافة إلى تثبيته على جسور وزوايا حديدية بمسافة (3) أمتار بين الزوايا و(9) أمتار بين الجسور.


كما شدد على ضرورة تركيب بوابة متينة بقياس (2×2) متر مزودة بقفل مناسب، ووضع لافتة تحذيرية على مستوى البصر مكتوب عليها: "بركة زراعية – خطر ممنوع الاقتراب"، إضافة إلى تثبيت حبل على سطح البركة مزود بكرات بلاستيكية كإجراء احترازي إضافي.


وأشار إلى أن المديرية ستكثف الزيارات التفتيشية على المزارع للتأكد من مدى الالتزام بهذه التعليمات، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة والحد من المخاطر المحتملة.


وشدد الرواجفة، على أهمية تعاون المزارعين وأصحاب المزارع في تطبيق هذه التعليمات، بما يسهم في تعزيز منظومة السلامة وتحقيق بيئة زراعية آمنة ومستدامة في محافظة العقبة.

 
 


