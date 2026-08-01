زراعة العقبة تدعو لحماية المحاصيل والثروة الحيوانية من الحر

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة محافظة العقبة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية للتخفيف من آثار الارتفاع الملحوظ على درجات الحرارة، بما يسهم في حماية المحاصيل الزراعية والحفاظ على الثروة الحيوانية واستدامة الإنتاج الزراعي في المحافظة.

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وقال مدير مديرية زراعة العقبة المهندس ثائر الرواجفة إن الظروف الجوية الحالية التي تعيشها المحافظة تتطلب رفع مستوى الجاهزية لدى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، والالتزام بالإرشادات الفنية التي أعدتها المديرية للحد من آثار الإجهاد الحراري على النباتات والحيوانات.



وأضاف، إن المديرية توصي باستخدام الحصيرة الزراعية للمحافظة على رطوبة التربة وتقليل فاقد المياه، إلى جانب تنظيم عمليات الري بما يتناسب مع احتياجات المحاصيل، مع تفضيل الري خلال ساعات الصباح الباكر أو المساء، لما لذلك من أثر في رفع كفاءة استخدام المياه.



وأشار الرواجفة إلى أهمية المتابعة اليومية للمحاصيل لرصد أي أعراض للإجهاد الحراري، مثل الذبول أو احتراق حواف الأوراق أو تساقط الأزهار والثمار، إضافة إلى استخدام التظليل للمحاصيل الحساسة، خصوصًا في المشاتل والبيوت البلاستيكية، والتأكد من سلامة شبكات الري وكفاءتها.



وأكد أن المديرية تنصح بتجنب تنفيذ عمليات التقليم أو رش المبيدات خلال ساعات ارتفاع درجات الحرارة، والالتزام بالتعليمات الفنية الخاصة باستخدام المبيدات، حفاظاً على سلامة المحاصيل والعاملين في القطاع الزراعي.



وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أكد أهمية توفير مياه شرب نظيفة ومتجددة، وتأمين أماكن مظللة وجيدة التهوية، وتقليل الازدحام داخل الحظائر، باعتبارها من أهم الإجراءات التي تسهم في حماية الحيوانات من الإجهاد الحراري، داعيًا إلى تجنب نقلها خلال ساعات الذروة، ومراقبتها باستمرار لرصد أي علامات قد تستدعي التدخل السريع.