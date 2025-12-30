الثلاثاء 2025-12-30 08:32 م

زراعة الكرك: الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي ودعمت الموسم الزراعي

الثلاثاء، 30-12-2025 07:38 م
الوكيل الإخباري-  قال مدير زراعة محافظة الكرك، مأمون العضايلة، إن كميات الأمطار التي هطلت على المحافظة منذ السبت الماضي وحتى صباح الثلاثاء، والتي جرى رصدها عبر 6 محطات رصد تابعة لمديريات الزراعة في مختلف مناطق الكرك، قد رفعت المعدل التراكمي للهطل المطري منذ بداية الموسم إلى نحو 231 ملم.اضافة اعلان


وأوضح العضايلة أن معدل الهطل خلال هذه الفترة وحدها بلغ قرابة 175 ملم كمعدل عام على عموم المحافظة، وهو ما يعادل نحو نصف المعدل السنوي للموسم المطري المعتاد في الكرك والبالغ 350 ملم.

وأضاف أن هذه الكميات أسهمت في تعزيز المخزون المائي وتغذية عيون المياه، إلى جانب أثرها الإيجابي في دعم الموسم الزراعي، لا سيما مزارعي المحاصيل الحقلية والزراعات البعلية، وتحسين الواقع المائي في مختلف مناطق المحافظة.
 
 


