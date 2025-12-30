زراعة الكرك: الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي ودعمت الموسم الزراعي

وأوضح العضايلة أن معدل الهطل خلال هذه الفترة وحدها بلغ قرابة 175 ملم كمعدل عام على عموم المحافظة، وهو ما يعادل نحو نصف المعدل السنوي للموسم المطري المعتاد في الكرك والبالغ 350 ملم.
وأضاف أن هذه الكميات أسهمت في تعزيز المخزون المائي وتغذية عيون المياه، إلى جانب أثرها الإيجابي في دعم الموسم الزراعي، لا سيما مزارعي المحاصيل الحقلية والزراعات البعلية، وتحسين الواقع المائي في مختلف مناطق المحافظة.
