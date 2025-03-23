الإثنين 2025-03-24 12:22 ص
 

زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تزيد إنتاجية المحاصيل الصيفية

زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تزيد إنتاجية المحاصيل الصيفية
تعبيرية
 
الأحد، 23-03-2025 11:03 م

الوكيل الإخباري-    أكد مدير زراعة لواء الكورة سالم الخصاونة، أن أمطار المنخفض الأخير، ستسهم في تحسين إنتاجية المحاصيل الصيفية.

اضافة اعلان


وقال الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن لواء الكورة غرب إربد، شهد خلال المنخفض الأخير سقوط كميات جيدة من الأمطار، حيث سجلت محطة الأرصاد سقوط 46 ملم، وهذا يشكل 24 بالمئة من المعدل السنوي.


وأضاف، أن لتلك الأمطار أثرًا إيجابيًا مباشر على الغطاء النباتي والموسم الزراعي بشكل عام، وستنعش آمال المزارعين لتحسين الموسم الزراعي وخاصة الحقلية منها، وزيادة رطوبة التربة، وتحسين الظروف للمحاصيل الصيفية والمراعي الطبيعية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في غزة

فلسطين الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في غزة

شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس

فلسطين شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس

الأونروا

فلسطين الأونروا: حظر الاحتلال للمساعدات يدفع بغزة نحو أزمة جوع حادة

ارشيفية

فلسطين اغتيال قيادي في حماس بقصف مستشفى ناصر

بلدية الكرك تواصل تركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة

أخبار محلية بلدية الكرك تواصل تركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة

عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تزيد إنتاجية المحاصيل الصيفية

أخبار محلية زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تزيد إنتاجية المحاصيل الصيفية

جانب من الاحتفال

أخبار محلية الجامعة الأردنيّة تحتفي بيوم النصر الخالد وتُحيي ذكرى معركة الكرامة الـ57



 
 





الأكثر مشاهدة