زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تزيد إنتاجية المحاصيل الصيفية

وقال الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن لواء الكورة غرب إربد، شهد خلال المنخفض الأخير سقوط كميات جيدة من الأمطار، حيث سجلت محطة الأرصاد سقوط 46 ملم، وهذا يشكل 24 بالمئة من المعدل السنوي.
وأضاف، أن لتلك الأمطار أثرًا إيجابيًا مباشر على الغطاء النباتي والموسم الزراعي بشكل عام، وستنعش آمال المزارعين لتحسين الموسم الزراعي وخاصة الحقلية منها، وزيادة رطوبة التربة، وتحسين الظروف للمحاصيل الصيفية والمراعي الطبيعية.
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