زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تزيد إنتاجية المحاصيل الصيفية

الوكيل الإخباري- أكد مدير زراعة لواء الكورة سالم الخصاونة، أن أمطار المنخفض الأخير، ستسهم في تحسين إنتاجية المحاصيل الصيفية.

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وقال الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن لواء الكورة غرب إربد، شهد خلال المنخفض الأخير سقوط كميات جيدة من الأمطار، حيث سجلت محطة الأرصاد سقوط 46 ملم، وهذا يشكل 24 بالمئة من المعدل السنوي.