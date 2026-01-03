زراعة الكورة: الأمطار تهيئ الأرض للزراعات البعلية

10:13 م

الوكيل الإخباري- قال مدير زراعة لواء الكورة المهندس سالم الخصاونة، إن اللواء شهد خلال المنخفض الجوي الأخير 49 ملم من الأمطار، ليرتفع المجموع المطري التراكمي منذ بداية الموسم إلى نحو 211 ملم، أي ما يعادل 47 بالمئة من المعدل المطري العام، وهو مؤشر إيجابي ومهم في هذه المرحلة من الموسم.





وأضاف الخصاونة، إن هذه الهطولات لها أثر واضح في رفع رطوبة التربة وإحياء الطبقات السطحية والعميقة بعد فترة من الجفاف النسبي، ما ينعكس إيجابًا على جاهزية الأراضي للموسم الزراعي المقبل، سواء للمحاصيل الحقلية أو الزراعات البعلية المختلفة، إضافة إلى الغابات التي بدأت تستعيد نشاطها وحيويتها النباتية.



وبين أن أشجار الزيتون استفادت بشكل ملحوظ من هذه الأمطار التي جاءت في توقيت مناسب، وساهمت في تحسين الحالة العامة للأشجار وتعزيز النمو الخضري واستعادة توازنها الحيوي، ما يعمل على عقد الثمار وزيادة الإنتاج وتحسين جودة الزيت كمًا ونوعًا، وبما يدعم الاقتصاد الزراعي المحلي ويعزز دخل المزارعين.



وأشار إلى أن المحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير والبقوليات وجدت في هذه الأمطار بيئة مناسبة للإنبات الجيد، الأمر الذي شجع المزارعين على التوسع في الزراعة البعلية، وبما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي وتخفيف كلف الري والطاقة وتحقيق إنتاجية أفضل.



ولفت إلى أن الأمطار انعكست إيجابًا على المراعي الطبيعية من خلال نمو الأعشاب الرعوية، ما يسهم في تحسين واقع الثروة الحيوانية وتخفيف الأعباء المالية عن مربي المواشي، كما دعمت الأمطار الغابات من خلال زيادة كثافة الغطاء النباتي وإعادة الحياة إلى الأشجار الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز نمو النباتات البرية التي تشكل جزءًا أساسيًا من النظام البيئي وتحافظ على التنوع الحيوي.



وأوضح أن هذه الهطولات ساهمت في تغذية المخزون المائي والينابيع الموسمية والآبار، بما يعزز القدرة على مواجهة فترات الجفاف مستقبلًا، ويضمن استدامة الموارد المائية الزراعية والغابية، مشيرًا إلى أن الأثر الحقيقي لهذه الأمطار سيظهر بشكل أوضح خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الالتزام بالتوصيات الفنية المتعلقة بمواعيد الزراعة واختيار الأصناف المناسبة وتنفيذ برامج التسميد والمكافحة المتكاملة.



ودعا الخصاونة المزارعين إلى الاستفادة المثلى من رطوبة التربة الحالية، وعدم التسرع في تنفيذ العمليات الزراعية غير المدروسة، ومتابعة الإرشادات الصادرة عن كوادر الإرشاد الزراعي في المديرية، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة بأقل كلفة، مشددًا على أن الأمطار الأخيرة ليست مجرد حدث جوي عابر، بل بداية مبشرة لموسم زراعي واعد يتطلب عملًا مشتركًا وتخطيطًا سليمًا، للحفاظ على استدامة القطاع الزراعي والغابات وخدمة المزارعين والمجتمع المحلي.

