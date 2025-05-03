زراعة الكورة تحذر مزارعي العنب من آفتي الحَلَم والعناكب

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الكورة، غربي اربد، مزارعي العنب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية محاصيلهم من آفتي الحلم والعناكب.

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وأوضحت المديرية أن أعراض الإصابة بالحلم تظهر على السطح العلوي للورقة، وتكون على شكل انتفاخات مقعّرة (بثور).