زراعة الكورة تحذر مزارعي العنب من آفتي الحَلَم والعناكب

وأوضحت المديرية أن أعراض الإصابة بالحلم تظهر على السطح العلوي للورقة، وتكون على شكل انتفاخات مقعّرة (بثور).
وأضافت أن آفتي الحلم والعناكب تؤثران على نمو الأشتال الحديثة، وتقللان من المردود الاقتصادي لأوراق العنب، كما تؤثران في تغذية الشجرة بشكل عام، مما يؤدي إلى تراجع العقد والإثمار، وقد يتسبب ذلك بفقدان المحصول بالكامل في حال الإصابة الشديدة.
-
أخبار متعلقة
-
سفارة هولندا: الدعم الهولندي لأمن المياه والتجارة بالأردن في الصدارة
-
إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم خلال الربع الأول
-
500 شركة تؤكد مشاركتها في اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء
-
وفد اقتصادي أردني يزور إسبانيا الاثنين المقبل
-
إحالة موظفين في التربية إلى التقاعد المبكر - أسماء
-
المومني: الحكومة تعتز بالصحافة الوطنية المسؤولة ونؤكد على دورها بتعزيز الشفافية
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
وفاة الشاب محمد عجاج.. منشور مؤثر قبل وفاته يهز مشاعر الأردنيين