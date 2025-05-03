السبت 2025-05-03 11:47 ص
 

زراعة الكورة تحذر مزارعي العنب من آفتي الحَلَم والعناكب

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
السبت، 03-05-2025 08:32 ص

الوكيل الإخباري-    دعت مديرية زراعة لواء الكورة، غربي اربد، مزارعي العنب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية محاصيلهم من آفتي الحلم والعناكب.

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وأوضحت المديرية أن أعراض الإصابة بالحلم تظهر على السطح العلوي للورقة، وتكون على شكل انتفاخات مقعّرة (بثور).


وأضافت أن آفتي الحلم والعناكب تؤثران على نمو الأشتال الحديثة، وتقللان من المردود الاقتصادي لأوراق العنب، كما تؤثران في تغذية الشجرة بشكل عام، مما يؤدي إلى تراجع العقد والإثمار، وقد يتسبب ذلك بفقدان المحصول بالكامل في حال الإصابة الشديدة.

 
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