"زراعة الكورة" تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة خلال الظروف الجوية السائدة

وأكدت شعبتا الإرشاد الزراعي والثروة الحيوانية في المديرية، ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة وتفقد الحظائر وخلايا النحل والبيوت المحمية باستمرار من الأمطار الغزيرة وموجات الصقيع، وتوفير الأعلاف للمواشي ووضع المواليد في حظائر مغلقة لتجنب إصابتها بالبرد، وتغطية خلايا النحل بإحكام بالمواد اللازمة وتثبيتها منعا لتطايرها.
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