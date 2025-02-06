"زراعة الكورة" تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة خلال الظروف الجوية السائدة

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الكورة في محافظة إربد، المزارعين ومربي الماشية والنحّالين لأخذ الحيطة والحذر خلال الظروف الجوية السائدة، لحماية مزروعاتهم والمواشي وخلايا النحل.

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