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"زراعة الكورة" تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة خلال الظروف الجوية السائدة

تجمع مياه الأمطار
امطار
الخميس، 06-02-2025 07:34 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية  زراعة لواء الكورة في محافظة إربد، المزارعين ومربي الماشية والنحّالين لأخذ الحيطة والحذر خلال الظروف الجوية السائدة، لحماية مزروعاتهم والمواشي وخلايا النحل.

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وأكدت شعبتا الإرشاد الزراعي والثروة الحيوانية في المديرية، ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة وتفقد الحظائر وخلايا النحل والبيوت المحمية باستمرار من الأمطار الغزيرة وموجات الصقيع، وتوفير الأعلاف للمواشي ووضع المواليد في حظائر مغلقة لتجنب إصابتها بالبرد، وتغطية خلايا النحل بإحكام بالمواد اللازمة وتثبيتها منعا لتطايرها.

 
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