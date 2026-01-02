زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع

الوكيل الإخباري- قال مدير زراعة الكورة المهندس سالم الخصاونة، إن المديرية تتابع تطورات الحالة الجوية السائدة في المملكة حرصًا على سلامة وحماية الموسم الزراعي في ظل توقع انخفاض درجات الحرارة، وإمكانية تشكل الصقيع في بعض المناطق.

وأكد المهندس الخصاونة خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" على ضرورة التزام المزارعين بعدد من الإرشادات الوقائية خلال الفترة القادمة، ومتابعة النشرات الجوية أولاً بأول واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق المنخفضة والأراضي المكشوفة التي تكون أكثر عرضة لتشكل الصقيع.



وأشار الخصاونة، إلى أهمية حماية المحاصيل الحساسة وخصوصًا الخضروات والشتلات الحديثة من خلال استخدام الأغطية الزراعية المناسبة أو أي وسائل متاحة للتقليل من أثر البرودة الشديدة، وضرورة الامتناع عن إضافة الأسمدة الآزوتية خلال فترات الصقيع لما لها من تأثير سلبي على قدرة النباتات على مقاومة انخفاض درجات الحرارة، وبتأجيل عمليات التقليم التي قد تزيد من إجهاد الأشجار وتعريضها للضرر.