زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع

وأكد المهندس الخصاونة خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" على ضرورة التزام المزارعين بعدد من الإرشادات الوقائية خلال الفترة القادمة، ومتابعة النشرات الجوية أولاً بأول واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق المنخفضة والأراضي المكشوفة التي تكون أكثر عرضة لتشكل الصقيع.
وأشار الخصاونة، إلى أهمية حماية المحاصيل الحساسة وخصوصًا الخضروات والشتلات الحديثة من خلال استخدام الأغطية الزراعية المناسبة أو أي وسائل متاحة للتقليل من أثر البرودة الشديدة، وضرورة الامتناع عن إضافة الأسمدة الآزوتية خلال فترات الصقيع لما لها من تأثير سلبي على قدرة النباتات على مقاومة انخفاض درجات الحرارة، وبتأجيل عمليات التقليم التي قد تزيد من إجهاد الأشجار وتعريضها للضرر.
كما أكد الخصاونة، أهمية عدم التسرع في تنفيذ العمليات الزراعية خلال هذه الظروف الجوية والالتزام بالتوصيات الفنية الصادرة عن كوادر الإرشاد الزراعي في المديرية لما لها من دور في تقليل الخسائر المحتملة وحماية الإنتاج الزراعي، لافتًا أن الوعي المسبق والاستعداد الجيد، والتقيد بالإرشادات الزراعية السليمة، يسهم في تجاوز آثار الصقيع بأقل الأضرار الممكنة ويعزز استدامة القطاع الزراعي وخدمة المزارعين في اللواء .
