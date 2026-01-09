زراعة الكورة تدعو المزارعين لاتباع إرشاداتها خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة الكورة، مزارعي الأشجار المثمرة في لواء الكورة، إلى اتخاذ الإجراءات والإرشادات خلال المنخفض الجوي الحالي الذي يؤثر على المملكة.

وأشارت المديرية إلى أهمية تنظيف محيط الأشجار من الأعشاب وبقايا التقليم لتحسين التهوية، وعدم إجراء أي تقليم أو تسميد نتروجيني خلال هذه الفترة.