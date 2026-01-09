الجمعة 2026-01-09 05:04 م

زراعة الكورة تدعو المزارعين لاتباع إرشاداتها خلال المنخفض الجوي

الجمعة، 09-01-2026 03:41 م

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة الكورة، مزارعي الأشجار المثمرة في لواء الكورة، إلى اتخاذ الإجراءات والإرشادات خلال المنخفض الجوي الحالي الذي يؤثر على المملكة.

وأشارت المديرية إلى أهمية تنظيف محيط الأشجار من الأعشاب وبقايا التقليم لتحسين التهوية، وعدم إجراء أي تقليم أو تسميد نتروجيني خلال هذه الفترة.


وبينت، أنه يجب فحص الدعامات وربط الأغصان الصغيرة لحمايتها من الرياح، وفي حال توقع صقيع لاحقًا، فإنه يفضل تجهيز وسائل الحماية الممكنة (حراثة خفيفة، ري وقائي لاحق عند الحاجة).

 
 


