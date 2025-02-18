زراعة الكورة تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم لضمان التعويضات

وأكد مدير زراعة الكورة، سالم الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم صرف التعويضات إلا للمزارعين الذين بادروا إلى تسجيل حيازاتهم الزراعية مسبقًا، مشددًا على أهمية هذه الخطوة لحماية استثماراتهم وضمان حقوقهم.
وأشار الخصاونة إلى إمكانية تجديد التسجيل أو التوسع في الحيازة بناءً على طلب خطي من المزارع وبعد إجراء الكشف الميداني، مؤكدًا أهمية توثيق النشاطات الزراعية لتسهيل متابعتها وضمان شمولها بالخدمات والتعويضات في حال تعرضها لأي أضرار.
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