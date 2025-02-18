زراعة الكورة تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم لضمان التعويضات

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الكورة، المزارعين إلى تسجيل حيازاتهم الزراعية أو تجديدها لضمان الحصول على التعويضات في حال تعرض مزارعهم لأي أضرار، مع اقتراب منخفض جوي عميق يحمل معه أمطارًا غزيرة وثلوجًا وصقيعًا يهدد الثروة النباتية والحيوانية.

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وأكد مدير زراعة الكورة، سالم الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم صرف التعويضات إلا للمزارعين الذين بادروا إلى تسجيل حيازاتهم الزراعية مسبقًا، مشددًا على أهمية هذه الخطوة لحماية استثماراتهم وضمان حقوقهم.