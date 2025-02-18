 
الثلاثاء 2025-02-18 09:27 م
 

زراعة الكورة تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم لضمان التعويضات

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
الثلاثاء، 18-02-2025 08:33 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة لواء الكورة، المزارعين إلى تسجيل حيازاتهم الزراعية أو تجديدها لضمان الحصول على التعويضات في حال تعرض مزارعهم لأي أضرار، مع اقتراب منخفض جوي عميق يحمل معه أمطارًا غزيرة وثلوجًا وصقيعًا يهدد الثروة النباتية والحيوانية.

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وأكد مدير زراعة الكورة، سالم الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم صرف التعويضات إلا للمزارعين الذين بادروا إلى تسجيل حيازاتهم الزراعية مسبقًا، مشددًا على أهمية هذه الخطوة لحماية استثماراتهم وضمان حقوقهم.


وأشار الخصاونة إلى إمكانية تجديد التسجيل أو التوسع في الحيازة بناءً على طلب خطي من المزارع وبعد إجراء الكشف الميداني، مؤكدًا أهمية توثيق النشاطات الزراعية لتسهيل متابعتها وضمان شمولها بالخدمات والتعويضات في حال تعرضها لأي أضرار.

 
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