زراعة الكورة تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون لتجهيزها للموسم الجديد

الوكيل الإخباري- دعا مدير زراعة لواء الكورة في محافظة إربد، سالم الخصاونة، المزارعين إلى تقليم أشجار الزيتون لتجهيزها للموسم الجديد.

اضافة اعلان



وقال الخصاونة اليوم الجمعة، إن موعد تقليم أشجار الزيتون يبدأ مباشرة بعد الجني، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يساهم بنمو الأشجار بشكلٍ سليم ويكون إنتاجها كبيرًا في الموسم الجديد.



وأضاف، أنه يجب حرق مخلفات تقليم أشجار الزيتون، ورش كبريتات النحاس مباشرة بعد التقليم كإجراء وقائي ضد الأمراض الفطرية والبكتيريا التي قد تصيب الأشجار في الموسم المقبل.



وأوضح، أنه يفضل رش البورون والزنك قبل موسم السكون بعد رش النحاس بثلاثة أيام، من أجل تخزينه في آباط الأوراق التي ستخرج منها العناقيد الزهرية في الموسم المقبل خلال مرحلة سكون الشجرة، ولضمان نسبة مهمة من الأزهار في الربيع المقبل للحصول على محصول وفير.



وبين، أنه يجب تحويض الأشجار ثم إضافة الزبل المخمر، وسماد ثلاثي عالي الفوسفور وبطيء الذوبان مع الري أو قبل سقوط الأمطار، والحراثة الخريفية للأرض على أن تكون بمحراث السكة على عمق 25 سم بعد محيط الأشجار.



ونفذ قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة لواء الوسطية الجلسة الرابعة للمدرسة الحقلية ( تغذية المجترات والخلطات العلفية ).



وتأتي الورشة تنفيذاً لخطة المدارس الحقلية في مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة (IFAD ) والذي ينفذ من خلال مديرية التدريب وتوعية المزارعين في قطاع الإرشاد الزراعي .



وتم تعريف المزارعين بالأعلاف غير التقليدية ودورها في توفير غذاء آمن وقليل التكلفة.