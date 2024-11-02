زراعة الكورة تدعو لاختيار أفضل الطرق قبل نقل الزيتون إلى المعاصر

وقالت السرحان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إنه يجب استخدام عبوات بلاستيكية ذات تهوية جيدة وتجنب استخدام الأكياس البلاستيكية.
وأضافت، أنه يجب الاتفاق المسبق مع المعصرة على موعد عصر الزيتون ليتم خلال 24 ساعة بعد إتمام القطاف، مشيرة الى أنه وفي حال تأخر العصر فيجب على المزارع نشر ثمار الزيتون في أماكن مظللة وجيدة التهوية و لا تزيد درجة الحرارة فيها عن 15 درجة مئوية بسماكة 20 سم، مع مراعاة تقليب الثمار من وقت لآخر.
وأوضحت، أنه يجب تخزين صفائح الزيت في المخازن على ألواح خشبية بعيدا عن رطوبة التربة وعن المواد ذات الروائح النفاذة، وعدم تخزين الزيت في الأواني الشفافة لأن ذلك يؤدي إلى إفساد تركيبة الزيت وتغيير لونه.
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