زراعة الكورة تدعو لاختيار أفضل الطرق قبل نقل الزيتون إلى المعاصر

الوكيل الإخباري- دعت مدير زراعة لواء الكورة في محافظة اربد، ازدهار السرحان، المزارعين لاختيار أفضل الطرق قبل نقل الزيتون إلى المعاصر.

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وقالت السرحان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إنه يجب استخدام عبوات بلاستيكية ذات تهوية جيدة وتجنب استخدام الأكياس البلاستيكية.



وأضافت، أنه يجب الاتفاق المسبق مع المعصرة على موعد عصر الزيتون ليتم خلال 24 ساعة بعد إتمام القطاف، مشيرة الى أنه وفي حال تأخر العصر فيجب على المزارع نشر ثمار الزيتون في أماكن مظللة وجيدة التهوية و لا تزيد درجة الحرارة فيها عن 15 درجة مئوية بسماكة 20 سم، مع مراعاة تقليب الثمار من وقت لآخر.