زراعة الكورة تدعو مزارعي الرمان لاتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة حشرة "المن"

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الكورة، مزارعي الرمان إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار حشرة المن، التي تنشط خلال هذه الفترة من العام، لما تسببه من أضرار مباشرة على الأشجار والمحصول. اضافة اعلان





وأوضحت المديرية في بيان اليوم الاثنين، أن "المن" تُعتبر من الحشرات الثاقبة الماصة التي تتغذى على عصارة النبات، وتفرز مادة الندوة العسلية التي ينمو عليها فطر العفن الهبابي، ما يؤدي إلى إضعاف عملية البناء الضوئي والتأثير سلبًا على التزهير والعقد والإنتاج.



وأكدت ضرورة الاعتدال في التسميد النتروجيني لتقليل الطراوة في النمو النباتي والحد من فرص الإصابة، إلى جانب أهمية ضبط مستويات الكالسيوم في النبات لتعزيز قوة الجدر الخلوية وزيادة مقاومة الأشجار للآفات.



وبيّنت أنه في حال حدوث إصابات وبائية، يُنصح باستخدام مبيد جهازي مناسب لمكافحة المن، مثل المادة الفعالة "فلونكاميد" وفق المعدلات الموصى بها، مع ضرورة تنفيذ عمليات الرش في ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، وضمان تغطية جميع أجزاء الشجرة لتحقيق أفضل النتائج.



ودعت المديرية المزارعين إلى الاطلاع على الأسماء التجارية للمبيدات الزراعية المسجلة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة الأردنية، والتقيد بالإرشادات الفنية المعتمدة لضمان سلامة الإنتاج وجودته.



ويُعتبر لواء الكورة من المناطق الرئيسة في المملكة في إنتاج الرمان، حيث تبلغ مساحته المزروعة نحو 2000 دونم، منتشرة على ضفاف الأودية دائمة الجريان مثل وادي زقلاب، ووادي أبو زياد، ووادي الريان.





