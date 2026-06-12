زراعة الكورة تدعو مزراعي الزيتون إلى تكثيف المراقبة لحماية الأشجار

03:44 م

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الكورة، مزراعي الزيتون إلى ضرورة تكثيف المراقبة لحماية الأشجار من الآفات الزراعية وخاصة حشرة حفارة الساق خلال شهر حزيران الحالي. اضافة اعلان





ونبه مدير زراعة لواء الكورة سالم الخصاونة اليوم الجمعة، المزارعين في حال أنهم "إذا لاحظوا وجود نشارة خشبية حول الساق مع جفاف الأفرع، فإن هذه علامات مؤكدة على وجود حشرة حفارة الساق، التي تحفر أنفاقًا داخل الشجرة وتُدمرها".



وأكد الخصاونة، على ضرورة مراقبة الطور اليرقي المهاجر على الأفرع الهيكلية والساق الرئيسية، وفي حالات الإصابة الخفيفة، يمكن استخدام سلك رفيع للقضاء على اليرقات بدون إزالة اللحاء حول الثقب.



وشدد الخصاونة، على أهمية تقليم وحرق الأفرع المصابة بشدة، وحقن ثقوب الإصابة بمادة (البنزين) ثم إغلاقها بالطين، ورش مبيد (دايمثوات) مع زيت معدني عند خروج الفراشات.









