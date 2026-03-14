زراعة الكورة تطلق حزمة توصيات وإرشادات للمزارعين والنحالين

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية زراعة لواء الكورة حزمة توصيات وإرشادات لمزارعي الأشجار المثمرة، خاصة قطاعي الزيتون والنحل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة الإنتاج وحماية المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة.

وشددت المديرية في بيان لها اليوم على أهمية الرعاية الموسمية للأشجار المثمرة والمناحل، داعية المزارعين إلى ضرورة الالتزام بمواعيد التقليم الفني والتخلص الآمن من الأغصان المصابة بالأمراض لمنع تفشي الآفات الخطرة.



وأكدت أهمية اتباع برامج ري وتسميد تتناسب مع الظروف الجوية السائدة، مع ضرورة المراقبة الحثيثة للمحاصيل والإبلاغ الفوري عن أي إصابات حشرية أو فطرية لضمان التدخل السريع وحماية الموسم الزراعي.



وقدمت المديرية شرحاً مفصلا حول عمليات تسميد أشجار الزيتون، مشيرة الى الفروقات الجوهرية بين التسميد الورقي والجذري.



وبينت أن المجموع الجذري يظل القناة الأساسية لامتصاص الغذاء، إلا أن التسميد الورقي يمتاز بسرعة استجابة فائقة وكفاءة عالية كونه يضع العناصر الغذائية مباشرة في أماكن استهلاكها، ما يجعله خياراً مثالياً في حالات الطوارئ مثل "غرق التربة، العطش الشديد"، أو وجود مشاكل مرضية تعيق عمل الجذور.



وأكدت المديرية على النحالين، خاصة المبتدئين منهم، على ضرورة الحد من كثرة فتح الخلايا خلال فصل الربيع بدافع الاطمئنان فقط، موضحة أن كل فحص غير ضروري يتسبب بإرباك النحل واهتزاز الصندوق، ما يرفع من احتمالية فقدان الملكة نتيجة السحق بين الإطارات أو سقوطها أرضاً أثناء الفحص أو إصابتها بسبب اضطراب الخلية.