 
الجمعة 2025-01-10 01:06 ص
 

زراعة الكورة تعقد ورشة عن جودة زيت الزيتون

زيت الزيتون
زيت الزيتون
الجمعة، 10-01-2025 12:26 ص

الوكيل الإخباري-   نفذت شعبة الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة لواء الكورة في محافظة إربد اليوم الخميس وبالتعاون مع قسم الشؤون النسائية التابع لمدير أوقاف لواء الكورة ورشة عمل عن جودة زيت الزيتون وصناعة مرهم الحروق.

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واستهدفت الورشة مجموعة من سيدات المجتمع المحلي بلواء الكورة، تم تدريبهن على التقييم الحسي لفحص جودة زيت الزيتون، وتعريف المشاركات بأهم الممارسات الزراعية البستانية لأشجار الزيتون لغايات تحسين جودة المنتج .


كما شملت الورشة تدريب المشاركات على تحضير مرهم الحروق على مستوى المنزل واعتباره من المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.


وتعمل مديرية زراعة الكورة على عقد دورات للسيدات بمختلف المجالات، بهدف تعليمهن على إنشاء مشاريع منزلية أو مشاريع منتجة بهدف تمكينهن اقتصاديا.

 
gnews

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