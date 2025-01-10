زراعة الكورة تعقد ورشة عن جودة زيت الزيتون

واستهدفت الورشة مجموعة من سيدات المجتمع المحلي بلواء الكورة، تم تدريبهن على التقييم الحسي لفحص جودة زيت الزيتون، وتعريف المشاركات بأهم الممارسات الزراعية البستانية لأشجار الزيتون لغايات تحسين جودة المنتج .
كما شملت الورشة تدريب المشاركات على تحضير مرهم الحروق على مستوى المنزل واعتباره من المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.
وتعمل مديرية زراعة الكورة على عقد دورات للسيدات بمختلف المجالات، بهدف تعليمهن على إنشاء مشاريع منزلية أو مشاريع منتجة بهدف تمكينهن اقتصاديا.
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