زراعة الكورة تعقد ورشة عن جودة زيت الزيتون

الوكيل الإخباري- نفذت شعبة الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة لواء الكورة في محافظة إربد اليوم الخميس وبالتعاون مع قسم الشؤون النسائية التابع لمدير أوقاف لواء الكورة ورشة عمل عن جودة زيت الزيتون وصناعة مرهم الحروق.

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واستهدفت الورشة مجموعة من سيدات المجتمع المحلي بلواء الكورة، تم تدريبهن على التقييم الحسي لفحص جودة زيت الزيتون، وتعريف المشاركات بأهم الممارسات الزراعية البستانية لأشجار الزيتون لغايات تحسين جودة المنتج .



كما شملت الورشة تدريب المشاركات على تحضير مرهم الحروق على مستوى المنزل واعتباره من المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.