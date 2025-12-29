زراعة المفرق: الأمطار الأخيرة تعزز الآمال بموسم جيد

وأضافت المشاقبة في تصريحات اليوم الاثنين، أن الأمطار التي شهدتها المحافظة منذ نهاية الأسبوع الماضي ساهمت بشكل كبير في تعزيز أمل المزارعين في الحصول على موسم زراعي جيد، إلى جانب تعزيز قطاع الثروة الحيوانية من خلال مساهمة هذه الأمطار في إثراء الغطاء النباتي، بما ينعكس إيجاباً على توفير مراعٍ طبيعية للمواشي ما يخفف كلف الأعلاف.
وأشارت إلى أنه يوجد في المنطقة الغربية من مدينة المفرق 100 ألف دونم من الأراضي المزروعة بعلية تعتمد على مياه الأمطار، موضحة أنه كلما ارتفع معدل الهطول المطري انعكس إيجاباً على تخفيف كلف الري لتلك المزروعات.
وأكدت أن الأمطار ستساهم بشكل لافت في تعبئة السدود والحفائر، ما يعزز من توفير أماكن لسقي المواشي، لافتة إلى وجود أكثر من 60 حفيرة جميعها تعتمد على مياه الأمطار والسيول، لاسيما وأن مخزون غالبيتها وصل إلى الربع والنصف من السعة التخزينية.
