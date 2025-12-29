زراعة المفرق: الأمطار الأخيرة تعزز الآمال بموسم جيد

07:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758998 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت مديرة زراعة المفرق الدكتورة إنعام المشاقبة، إن المنخفضات الجوية الأخيرة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدل الهطول المطري في محافظة المفرق، مشيرة إلى أن المعدل الحالي بلغ "ثلث" معدل الهطول المطري السنوي للمحافظة والبالغ 200 مليمتر. اضافة اعلان





وأضافت المشاقبة في تصريحات اليوم الاثنين، أن الأمطار التي شهدتها المحافظة منذ نهاية الأسبوع الماضي ساهمت بشكل كبير في تعزيز أمل المزارعين في الحصول على موسم زراعي جيد، إلى جانب تعزيز قطاع الثروة الحيوانية من خلال مساهمة هذه الأمطار في إثراء الغطاء النباتي، بما ينعكس إيجاباً على توفير مراعٍ طبيعية للمواشي ما يخفف كلف الأعلاف.



وأشارت إلى أنه يوجد في المنطقة الغربية من مدينة المفرق 100 ألف دونم من الأراضي المزروعة بعلية تعتمد على مياه الأمطار، موضحة أنه كلما ارتفع معدل الهطول المطري انعكس إيجاباً على تخفيف كلف الري لتلك المزروعات.



وأكدت أن الأمطار ستساهم بشكل لافت في تعبئة السدود والحفائر، ما يعزز من توفير أماكن لسقي المواشي، لافتة إلى وجود أكثر من 60 حفيرة جميعها تعتمد على مياه الأمطار والسيول، لاسيما وأن مخزون غالبيتها وصل إلى الربع والنصف من السعة التخزينية.

تم نسخ الرابط





