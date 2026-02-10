"زراعة المفرق": المدارس الحقلية تعزز الأمن الغذائي واستغلال الموارد

الوكيل الإخباري- أكدت مديرية الزراعة في محافظة المفرق أن المدارس الحقلية وبرامج التصنيع الغذائي ساهمت بشكل فعال في استغلال الموارد الزراعية بكفاءة، وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة.

اضافة اعلان



وقال رئيس قسم الإرشاد الزراعي في المديرية، المهندس طارق النوافلة، إن هذه المدارس دعمت شريحة واسعة من مزارعي الخضار والفواكه ومربي الثروة الحيوانية في المفرق، من خلال الجمع بين الممارسة العملية والملاحظة المباشرة والمحاضرات التثقيفية.