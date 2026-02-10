"زراعة المفرق": المدارس الحقلية تعزز الأمن الغذائي واستغلال الموارد

وقال رئيس قسم الإرشاد الزراعي في المديرية، المهندس طارق النوافلة، إن هذه المدارس دعمت شريحة واسعة من مزارعي الخضار والفواكه ومربي الثروة الحيوانية في المفرق، من خلال الجمع بين الممارسة العملية والملاحظة المباشرة والمحاضرات التثقيفية.
وأضاف النوافلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن للمدارس الحقلية أثر إيجابي ملموس في تحقيق أهدافها، المتمثلة في زيادة الوعي ورفع كفاءة المزارعين في إدارة المحاصيل والثروة الحيوانية، عبر اعتماد الزراعات الذكية مناخيا، وتحسين الإنتاجية والجودة باستخدام الممارسات الزراعية الجيدة، وتقليل التكاليف من خلال الاستخدام الأمثل للأسمدة والمياه والمبيدات.
-
أخبار متعلقة
-
الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات - صور
-
الجامعة الأردنيّة بلا مديونيّة في موازنة 2026
-
"أوقاف الكورة" تنتدي بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان
-
جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا مع إدارة السير
-
مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وهيئة النزاهة
-
افتتاح برنامج التخطيط الاستراتيجي الوطني في كلية الدفاع الوطني
-
“كوبونات” وبطاقات شراء مدفوعة مسبقاً في “الاستهلاكية المدنية”
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس