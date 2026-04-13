الإثنين 2026-04-13 10:31 م

زراعة المفرق: الموسم المطري سينعكس ايجابا على محصول الزيتون

المفرق
 
الإثنين، 13-04-2026 07:30 م

الوكيل الإخباري-   اكدت مديرية زراعة المفرق ان الموسم المطري للعام الحالي وما رافقه من هطولات مطرية غزيرة وجيدة سيكون لها آثار إيجابية على الأشجار بشكل عام وشجرة الزيتون خاصة لاسيما من حيث المحصول وزيت الزيتون.

وقالت مديرة المديرية الدكتورة انعام المشاقبة لـ (بترا) اليوم الاثنين ان الموسم المطري الجيد الذي شارف على الانتهاء له تأثير ايجابي ومهم جدًا على الأشجار، لاسيما في مناطق مثل الأردن التي تعتمد كثيرًا على الأمطار، لافتة الى ان التأثيرات الإيجابية تشمل تحسن نمو الأشجار حيث ان الأمطار توفر الماء الضروري للتربة، ما يساعد على نمو الجذور والأغصان بشكل أفضل.

اضافة اعلان


واوضحت المشاقبة ان من الاثار الايجابية للموسم المطري الحالي تحسين جودة الثمار من خلال الكمية والجودة خاصة أشجار الزيتون جراء توفر الرطوبة الكافية، مشيرة الى ان الأمطار تساعد الأشجار على تكوين براعم قوية، والتي تعد الأساس لمحصول الموسم القادم.

 
 


gnews

