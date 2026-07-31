الجمعة 2026-07-31 08:36 م

زراعة المفرق تدعو المزارعين لأخذ الحيطة والحذر خلال موجة الحر الحالية

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 31-07-2026 06:37 م
الوكيل الإخباري-    دعت مديرية زراعة المفرق المزارعين لأخد أقصى درجات الحيطة والحذر بالتزامن مع موجة الحر التي تؤثر على المملكة، والالتزام بالإرشادات التوعوية للحد من الإجهاد الحراري على النباتات.اضافة اعلان


وأكدت المديرية في بيان وجوب العمل على الالتزام بالري المنتظم والعميق في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، مع تجنب الري وقت الظهيرة ورش الأحماض الأمينية أو محفزات مقاومة الإجهاد الحراري، إضافة إلى الاهتمام بإضافة البوتاسيوم (البوتاس) لما له من دور في تحسين تحمل النبات للحرارة وتنظيم توازن الماء داخل الخلايا.

ودعت المديرية إلى الامتناع عن إجراء عمليات التقليم أو التسميد الآزوتي المكثف أثناء موجة الحر، وتجنب رش المبيدات والأسمدة الورقية خلال ساعات الحرارة المرتفعة، بحيث يكون الرش في الصباح الباكر أو بعد الغروب مع ضرورة المحافظة على رطوبة التربة، من خلال استخدام التغطية العضوية (الملش) لتقليل تبخر المياه.

وأكدت ضرورة متابعة النباتات يوميًا لرصد أي أعراض ذبول أو احتراق للأوراق والتدخل السريع عند الحاجة مع إعطاء اهتمام خاص للأشجار الصغيرة والشتلات، كونها الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلدية شرحبيل بن حسنة

أخبار محلية يوم وظيفي للسيدات في لواء الأغوار الشمالية غداً السبت

الخزانة الأميركية: انتقلنا من "الغضب الملحمي" إلى "الغضب الاقتصادي" ضد إيران

عربي ودولي الخزانة الأميركية: انتقلنا من "الغضب الملحمي" إلى "الغضب الاقتصادي" ضد إيران

كتلة هوائية حارة

الطقس تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الأردن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: اتفاق نزع سلاح حماس خطوة كبيرة للشرق الأوسط

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده تنفذ "عملية عسكرية" ضد إيران وليست حربا، مؤكدا أن التحركات الأميركية المستمرة منذ 5 أشهر ألحقت "دمارًا هائلا" بالقدرات العسكرية الإيرانية. وأضاف ترامب خلال ا

عربي ودولي ترامب: أسمي ما نقوم به ضد إيران عملية عسكرية لا حربا

ارشيفية

عربي ودولي الجزائر: وفاة 25 شخصًا وإصابة العشرات إثر انقلاب حافلة ركاب

تعبيرية

أخبار محلية زراعة الأغوار الشمالية تكثف إجراءاتها التوعوية للحد من آثار موجة الحر على القطاع الزراعي

تعبيرية

أخبار محلية زراعة المفرق تدعو المزارعين لأخذ الحيطة والحذر خلال موجة الحر الحالية



 
 






الأكثر مشاهدة

 