زراعة المفرق تدعو المزارعين لأخذ الحيطة والحذر خلال موجة الحر الحالية

06:37 م

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة المفرق المزارعين لأخد أقصى درجات الحيطة والحذر بالتزامن مع موجة الحر التي تؤثر على المملكة، والالتزام بالإرشادات التوعوية للحد من الإجهاد الحراري على النباتات. اضافة اعلان





وأكدت المديرية في بيان وجوب العمل على الالتزام بالري المنتظم والعميق في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، مع تجنب الري وقت الظهيرة ورش الأحماض الأمينية أو محفزات مقاومة الإجهاد الحراري، إضافة إلى الاهتمام بإضافة البوتاسيوم (البوتاس) لما له من دور في تحسين تحمل النبات للحرارة وتنظيم توازن الماء داخل الخلايا.



ودعت المديرية إلى الامتناع عن إجراء عمليات التقليم أو التسميد الآزوتي المكثف أثناء موجة الحر، وتجنب رش المبيدات والأسمدة الورقية خلال ساعات الحرارة المرتفعة، بحيث يكون الرش في الصباح الباكر أو بعد الغروب مع ضرورة المحافظة على رطوبة التربة، من خلال استخدام التغطية العضوية (الملش) لتقليل تبخر المياه.



وأكدت ضرورة متابعة النباتات يوميًا لرصد أي أعراض ذبول أو احتراق للأوراق والتدخل السريع عند الحاجة مع إعطاء اهتمام خاص للأشجار الصغيرة والشتلات، كونها الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.





