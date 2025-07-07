"زراعة المفرق" تدعو مربي الماشية لاستكمال التحصينات قبل حملة الترقيم الإلكتروني

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة المفرق، اليوم الاثنين، مربّي الثروة الحيوانية إلى مراجعة مديريات الزراعة في المحافظة والألوية التابعة لها، لاستكمال تحصين حيازاتهم من الماشية.

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وقالت المديرية، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار استكمال التحصينات البيطرية اللازمة، والتي تُنفَّذ من قِبل أقسام الثروة الحيوانية في المديرية ومديريتي الزراعة في لواءي الباديتين الشمالية الشرقية والغربية، استعدادًا لحملة الترقيم الإلكتروني المقبلة.