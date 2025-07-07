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زراعة المفرق تدعو مربي الماشية لاستكمال التحصينات قبل حملة الترقيم الإلكتروني

"زراعة المفرق" تدعو مربي الماشية لاستكمال التحصينات قبل حملة الترقيم الإلكتروني
اغنام
 
الإثنين، 07-07-2025 10:28 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة المفرق، اليوم الاثنين، مربّي الثروة الحيوانية إلى مراجعة مديريات الزراعة في المحافظة والألوية التابعة لها، لاستكمال تحصين حيازاتهم من الماشية.

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وقالت المديرية، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار استكمال التحصينات البيطرية اللازمة، والتي تُنفَّذ من قِبل أقسام الثروة الحيوانية في المديرية ومديريتي الزراعة في لواءي الباديتين الشمالية الشرقية والغربية، استعدادًا لحملة الترقيم الإلكتروني المقبلة.


وأكدت أن على مربي الثروة الحيوانية، الذين مضى أكثر من عام على آخر تحصين لمواشيهم، إعادة تحصين قطعانهم بـ 3 جرعات جديدة، مشددة على أنه لن يتم ترقيم الحيازات التي لم تستكمل هذه التحصينات.

 
 
gnews

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