"زراعة المفرق" تدعو مربي الماشية لاستكمال التحصينات قبل حملة الترقيم الإلكتروني

وقالت المديرية، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار استكمال التحصينات البيطرية اللازمة، والتي تُنفَّذ من قِبل أقسام الثروة الحيوانية في المديرية ومديريتي الزراعة في لواءي الباديتين الشمالية الشرقية والغربية، استعدادًا لحملة الترقيم الإلكتروني المقبلة.
وأكدت أن على مربي الثروة الحيوانية، الذين مضى أكثر من عام على آخر تحصين لمواشيهم، إعادة تحصين قطعانهم بـ 3 جرعات جديدة، مشددة على أنه لن يتم ترقيم الحيازات التي لم تستكمل هذه التحصينات.
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