الإثنين 2025-07-14 09:43 م
 

زراعة المفرق تنفذ 123 بئرا لجمع مياه الأمطار

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 14-07-2025 08:03 م

الوكيل الإخباري- قالت مديرة زراعة المفرق الدكتورة انعام المشاقبة إن المديرية تنفذ حاليا 123 بئرا لتجميع مياه الأمطار، ضمن مشروع الحديقة المنزلية في المفرق والبادية الشمالية الغربية.

اضافة اعلان


وأضافت، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع والذي يستمر حتى الشهر المقبل، يأتي ضمن خطة المديرية لدعم القطاع الزراعي في المناطق المستهدفة للاستفادة من مياه الأمطار التي يتم تجميعها خلال فصل الشتاء واستخدامها خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الآبار يأتي ضمن مشروع الحديقة المنزلية من خلال موازنة وزارة الزراعة بهدف تعزيز الأمن المائي.


وأوضحت أنه جرى توزيع الآبار التي يتم تنفيذها بواقع 83 بئرا ضمن مديرية زراعة المفرق و 40 بئرا ضمن مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية، مشيرة إلى أن تنفيذ آبار جمع المياه يتم على شكل منح للمستفيدين من خلال مشروع الاستصلاح الزراعي وتعزيز الأمن المائي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تمت السيطرة على الحريق الإثنين

منوعات حريق يودي بحياة 9 مسنين أمريكان ويصيب العشرات - فيديو

استهدفت إسرائيل دبابات في قرية سميع بمحافظة السويداء

عربي ودولي إسرائيل تحذر نظام الشرع من استهداف الدروز

ل

عربي ودولي ترامب يصف بوتين بـ"الرجل القوي"

جانب من اللقاء

أخبار محلية عناب: خطط تسويقية ذكية تتزامن مع كأس العالم لفتح أسواق جديدة

ل

أخبار محلية الصفدي: الأردن جاهز لإرسال مئات الشاحنات يوميا إلى القطاع

الامن العام

أخبار محلية الأمن العام : نحقق في فيديو ظهر خلاله شخص يقوم بإلحاق أضرار مادّية بمركبة ركوب متوسطة (باص)

ل

أخبار محلية تنويه حول تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية

ا

أخبار محلية لجنة بلدية بني عبيد تعقد اجتماعها الأول



 
 





الأكثر مشاهدة