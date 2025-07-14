زراعة المفرق تنفذ 123 بئرا لجمع مياه الأمطار

الوكيل الإخباري- قالت مديرة زراعة المفرق الدكتورة انعام المشاقبة إن المديرية تنفذ حاليا 123 بئرا لتجميع مياه الأمطار، ضمن مشروع الحديقة المنزلية في المفرق والبادية الشمالية الغربية.

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وأضافت، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع والذي يستمر حتى الشهر المقبل، يأتي ضمن خطة المديرية لدعم القطاع الزراعي في المناطق المستهدفة للاستفادة من مياه الأمطار التي يتم تجميعها خلال فصل الشتاء واستخدامها خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الآبار يأتي ضمن مشروع الحديقة المنزلية من خلال موازنة وزارة الزراعة بهدف تعزيز الأمن المائي.