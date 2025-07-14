زراعة المفرق تنفذ 123 بئرا لجمع مياه الأمطار

وأضافت، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع والذي يستمر حتى الشهر المقبل، يأتي ضمن خطة المديرية لدعم القطاع الزراعي في المناطق المستهدفة للاستفادة من مياه الأمطار التي يتم تجميعها خلال فصل الشتاء واستخدامها خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الآبار يأتي ضمن مشروع الحديقة المنزلية من خلال موازنة وزارة الزراعة بهدف تعزيز الأمن المائي.
وأوضحت أنه جرى توزيع الآبار التي يتم تنفيذها بواقع 83 بئرا ضمن مديرية زراعة المفرق و 40 بئرا ضمن مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية، مشيرة إلى أن تنفيذ آبار جمع المياه يتم على شكل منح للمستفيدين من خلال مشروع الاستصلاح الزراعي وتعزيز الأمن المائي.
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