زراعة المفرق توقف استقبال طلبات آبار الحديقة المنزلية واستصلاح الأراضي

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية زراعة محافظة المفرق، اليوم الاثنين، عن إيقاف استقبال طلبات مشاريع آبار الحديقة المنزلية واستصلاح الأراضي.

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وقال مدير المديرية، المهندس عبدالله القضاة، إن المديرية كانت فتحت باب التقديم لهذه المشاريع منذ فترة، وتم استقبال العديد من الطلبات التي انطبقت عليها الشروط والمعايير المعتمدة.



وأوضح أن مشاريع آبار الحديقة المنزلية تهدف إلى دعم المزارعين من خلال حفر آبار لتجميع مياه الأمطار، ما يسهم في تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستُنفذ في مختلف مناطق المحافظة، وسيتم توزيعها على المتقدمين وفق أقدمية تقديم الطلبات.