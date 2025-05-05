زراعة المفرق توقف استقبال طلبات آبار الحديقة المنزلية واستصلاح الأراضي

وقال مدير المديرية، المهندس عبدالله القضاة، إن المديرية كانت فتحت باب التقديم لهذه المشاريع منذ فترة، وتم استقبال العديد من الطلبات التي انطبقت عليها الشروط والمعايير المعتمدة.
وأوضح أن مشاريع آبار الحديقة المنزلية تهدف إلى دعم المزارعين من خلال حفر آبار لتجميع مياه الأمطار، ما يسهم في تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستُنفذ في مختلف مناطق المحافظة، وسيتم توزيعها على المتقدمين وفق أقدمية تقديم الطلبات.
وأشار القضاة إلى أن شروط التقدم للمشاريع تتمثل بتطابق مساحات الأراضي للتعليمات المنصوص عليها، ووقوع الأراضي داخل أو خارج التنظيم، وألا تكون هذه الأراضي حاصلة على نفس الخدمة من مشاريع الآبار سابقا لتوخي العدالة في هذه المشاريع.
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