 
الثلاثاء 2024-09-03 02:54 م
 

 

زراعة الوسطية تحذر من ذبابة الزيتون

شجرة زيتون
شجرة زيتون
الثلاثاء، 03-09-2024 01:45 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة لواء الوسطية بمحافظة اربد، مزارعي شجر الزيتون إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة ذبابة ثمار الزيتون.

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وقال مدير المديرية المهندس قتيبة عبيدات اليوم الثلاثاء، إن ذبابة ثمار الزيتون تعتبر من اكثر الحشرات خطرا على محصول الزيتون.


وبين أن الذبابة تتسبب بسقوط الثمار قبيل النضج، وتستهلك نسبة كبيرة من اللحم الداخلي للثمرة من خلال تغذية يرقاتها


وتتسبب بزيادة حموضة الزيت ومن ثم انخفاض القيمة التسويقية لثمار الزيتون.


وأشار الى أن برنامج المكافحة خلال فصل الخريف وقبل القطاف، يتمحور في جمع الثمار المصابة وعصرها وحدها واستعمال الزيت لصناعة الصابون، وتركيب المصائد الصفراء اللزجة في ظل الشجرة بمعدل مصيدة لكل شجرة.

 
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