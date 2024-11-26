زراعة الوسطية تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية

الوكيل الإخباري- دعا مدير زراعة لواء الوسطية في محافظة إربد، قتيبة عبيدات، المزارعين لأخذ الحيطة والحذر خلال تعاملهم مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

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وقال عبيدات لوكالة الأنباء الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الثلاثاء، أنه يجب على مزارعي الزيتون تجنب قطاف ثمار الزيتون خلال هطول الأمطار وخاصة قرب مجاري السيول.



وأضاف، أنه يجب إغلاق البيوت البلاستيكية باحكام للمحافظة على الدفء وحرق الأعشاب الجافة ومخلفات الحيوانات لتدفئة المزروعات وعدم حرق الإطارات بسبب الأضرار البيئية.