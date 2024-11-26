زراعة الوسطية تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية

وقال عبيدات لوكالة الأنباء الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الثلاثاء، أنه يجب على مزارعي الزيتون تجنب قطاف ثمار الزيتون خلال هطول الأمطار وخاصة قرب مجاري السيول.
وأضاف، أنه يجب إغلاق البيوت البلاستيكية باحكام للمحافظة على الدفء وحرق الأعشاب الجافة ومخلفات الحيوانات لتدفئة المزروعات وعدم حرق الإطارات بسبب الأضرار البيئية.
ودعا إلى الاستفادة من أمطار الخير عبر إنشاء أحواض ترابية بشكل هلالي لجمع المياه، وتنظيف أحواض التجميع لآبار جمع المياه من الحجارة والمواد الصلبة.
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