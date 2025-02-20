زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم لضمان التعويضات

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الوسطية، المزارعين إلى تسجيل حيازاتهم الزراعية أو تجديدها لضمان الحصول على التعويضات في حال تعرض مزارعهم لأي أضرار، خاصة وأن منخفض جوي عميق يحمل معه أمطارًا غزيرة وثلوجًا وصقيعًا بدأ يؤثر على المملكة، ويؤثر على الثروة النباتية والحيوانية.

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وأكد مدير زراعة الوسطية، نبيل عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أنه لن يتم صرف التعويضات إلا للمزارعين الذين بادروا إلى تسجيل حيازاتهم الزراعية مسبقًا، مشددًا على أهمية هذه الخطوة لحماية استثماراتهم وضمان حقوقهم.