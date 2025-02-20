 
الخميس 2025-02-20 11:57 م
 

زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم لضمان التعويضات

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 20-02-2025 11:21 م

الوكيل الإخباري-    دعت مديرية زراعة لواء الوسطية، المزارعين إلى تسجيل حيازاتهم الزراعية أو تجديدها لضمان الحصول على التعويضات في حال تعرض مزارعهم لأي أضرار، خاصة وأن منخفض جوي عميق يحمل معه أمطارًا غزيرة وثلوجًا وصقيعًا بدأ يؤثر على المملكة، ويؤثر على الثروة النباتية والحيوانية.

اضافة اعلان


وأكد مدير زراعة الوسطية، نبيل عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أنه لن يتم صرف التعويضات إلا للمزارعين الذين بادروا إلى تسجيل حيازاتهم الزراعية مسبقًا، مشددًا على أهمية هذه الخطوة لحماية استثماراتهم وضمان حقوقهم.


وأشار عبيدات إلى إمكانية تجديد التسجيل أو التوسع في الحيازة بناءً على طلب خطي من المزارع وبعد إجراء الكشف الميداني، مؤكدًا أهمية توثيق النشاطات الزراعية لتسهيل متابعتها وضمان شمولها بالخدمات والتعويضات في حال تعرضها لأي أضرار.

 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يعقد مشاورات طارئة على خلفية العبوات الناسفة

مشتل فيصل

أخبار محلية زراعة جرش: إنشاء غرفة طوارئ ثابتة بمشتل فيصل

تعبيرية

أسواق ومال غالبية أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

البنك المركزي

أخبار محلية بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

تعبيرية

أخبار محلية زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم لضمان التعويضات

ارشيفية

عربي ودولي ارتفاع عدد شهداء انفجار النيرب بمحافظة إدلب السورية إلى 8 أشخاص

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تمدد حظر تصدير البنزين 6 أشهر إضافية

تعبيرية

أخبار محلية ضبط واتلاف 13 طناً من الدجاج الفاسد في الرصيفة



 




الأكثر مشاهدة