زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم لضمان التعويضات

وأكد مدير زراعة الوسطية، نبيل عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أنه لن يتم صرف التعويضات إلا للمزارعين الذين بادروا إلى تسجيل حيازاتهم الزراعية مسبقًا، مشددًا على أهمية هذه الخطوة لحماية استثماراتهم وضمان حقوقهم.
وأشار عبيدات إلى إمكانية تجديد التسجيل أو التوسع في الحيازة بناءً على طلب خطي من المزارع وبعد إجراء الكشف الميداني، مؤكدًا أهمية توثيق النشاطات الزراعية لتسهيل متابعتها وضمان شمولها بالخدمات والتعويضات في حال تعرضها لأي أضرار.
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