 
الجمعة 2024-11-22 06:55 م
 

زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون

الزيتون
الزيتون
الجمعة، 22-11-2024 06:26 م

الوكيل الإخباري-   دعا مدير زراعة لواء الوسطية في محافظة إربد، قتيبة عبيدات، المزارعين إلى تقليم أشجار الزيتون لتجهيزها للموسم الجديد.

اضافة اعلان


وقال عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الجمعة، إن موعد تقليم أشجار الزيتون يبدأ مباشرة بعد الجني، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يساهم بنمو الأشجار بشكلٍ سليم ويكون إنتاجها كبيرا في الموسم الجديد.


وأضاف، أنه يجب حرق مخلفات تقليم أشجار الزيتون، ورش كبريتات النحاس مباشرة بعد التقليم كإجراء وقائي ضد الأمراض الفطرية والبكتيريا التي قد تصيب الأشجار في الموسم المقبل.

 
gnews

أحدث الأخبار

قطر

أخبار محلية الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة

الزيتون

أخبار محلية زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون

غزة

فلسطين "صحة غزة": المستشفيات ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود

عطلة

أخبار محلية بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن

العيسوي يعزي عشيرة النعيمات

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات

شعار منظمة الصحة العالمية

عربي ودولي الصحة العالمية: استهداف العاملين بالقطاع الصحي اللبناني الأعلى عالميا

قصف متواصل على غزة

أخبار محلية مسيرة بعمان رفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة

مسلحون مؤيدون لجماعة الحوثي في صنعاء

عربي ودولي الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم جنوبي فلسطين المحتلة



 


الأكثر مشاهدة