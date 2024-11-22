زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون

الوكيل الإخباري- دعا مدير زراعة لواء الوسطية في محافظة إربد، قتيبة عبيدات، المزارعين إلى تقليم أشجار الزيتون لتجهيزها للموسم الجديد.

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وقال عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الجمعة، إن موعد تقليم أشجار الزيتون يبدأ مباشرة بعد الجني، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يساهم بنمو الأشجار بشكلٍ سليم ويكون إنتاجها كبيرا في الموسم الجديد.