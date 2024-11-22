زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون

وقال عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الجمعة، إن موعد تقليم أشجار الزيتون يبدأ مباشرة بعد الجني، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يساهم بنمو الأشجار بشكلٍ سليم ويكون إنتاجها كبيرا في الموسم الجديد.
وأضاف، أنه يجب حرق مخلفات تقليم أشجار الزيتون، ورش كبريتات النحاس مباشرة بعد التقليم كإجراء وقائي ضد الأمراض الفطرية والبكتيريا التي قد تصيب الأشجار في الموسم المقبل.
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